“Payasos, dejen de criticar”: Yeferson Cossio desempolvó viejas fotos y le ‘cantó la tabla’ a quienes hablan de su físico

Yeferson Cossio se convirtió en uno de los influenciadores más famosos y reconocidos de Colombia, debido a la amplia gama de contenidos que subió a redes sociales durante años. El paisa logró cautivar con sus ideas y ocurrencias, basadas en humor y sarcasmo.

A pesar de que el creador de contenido llamó la atención por los lujos, excentricidades y emprendimientos que realizó, destacando también su labor con ayudas para animales, las miradas de algunos curiosos de las plataformas digitales se posaron sobre los cambios físicos que tuvo el antioqueño y la transformación que vivió.

El influencer llamó la atención con una serie de fotos de su pasado. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

En distintas ocasiones se logró detallar un post en cuentas de chismes, el cual reflejaba cómo lucía Yeferson Cossio siendo un adolescente. En aquella imagen se podía apreciar a Cintia Cossio y Jhoan López, quienes crecieron con el influenciador y alcanzaron a construir una trayectoria en los escenarios digitales.

Al ver esta postal, más de uno señaló que toda la transformación de los paisas se debía al dinero que habían ganado como influenciadores. Yeferson Cossio no se quedó callado y aprovechó para desempolvar una serie de imágenes en las que plasmó el proceso personal y físico que atravesó con el pasar de los años.

De acuerdo con el carrete, el empresario dejó claro que su crecimiento físico no se debía al dinero o los recursos que tenía, sino al esfuerzo y dedicación que le imprimió a la imagen que buscaba. El paisa no dudó en enfatizar que ya era raro para él verse delgado, pues poco a poco trabajó, hizo dietas y se esmeró para alcanzar los resultados deseados.

“Esta foto cada cantidad de tiempo se hace superviral. ‘Uno no es feo, sino que le falta es plata’. Ese comentario solo es de perdedores, de mediocres, de los que no son capaces de nada en la vida, de los que no tienen voluntad, etcétera. Dicen, ‘no hay gente fea, sino sin plata’”, escribió en el pie de foto para iniciar.

Cossio explicó que el cuerpo que tenía en la actualidad se debía a dietas, entrenamientos de dos horas diarias, de esfuerzos físicos a la semana y sacrificios con la alimentación. “Claro: ‘el dinero’ es el que hace dieta todos los días por mí, ese es el que entrena 2 horas (mínimo) diarias cada día de la semana sin importar cuantos compromisos tenga, sin importar cuán cansado esté, sin importar en qué país esté, sin importar cuantos sacrificios deba hacer”, mencionó.

El creador de contenido sorprendió con una respuesta a los críticos de su físico. - Foto: Instagram @yefersoncossio

El influencer aclaró que este proceso arrancó cuando cumplió los 18 años y no tenía dinero, por lo que recurría a espacios públicos para ejercitarse. “Por cierto, empecé a hacer ejercicio a los 18 años. No tenía un peso. Empecé en un pasamanos en la cancha del popular 1. A punta de fondos en ese pasamanos saqué mis pectorales. hasta los 20 años en ese pasamanos y comiendo todos los días arroz con huevo y agua de panela saqué el 50% de mi cuerpo”, aclaró.

Por último, Yeferson Cossio no se guardó sus palabras y arremetió contra los críticos, señalando que el dinero no tenía nada que ver con las decisiones y pasos que daba una persona, pese a que sí impulsaba y beneficiaba en algún punto.

“En la foto que estamos los 3, ya tenía 20 años y aunque me veo flaco, estaba orgulloso, ya era supermusculoso, yo era muy flaco, raquítico. Aún me parece inverosímil verme al espejo y ver que sí pude. A los 22 ya entrenaba en un gym. Desde los 24 años mantengo el cuerpo que tengo actualmente y me volví económicamente estable a los 26. Así que nada que ver con dinero. Hoy por hoy sí me ayuda obviamente, compro mejor comida, tengo entrenador personal, entreno cómodamente, etc.”, escribió en el texto.

Yeferson Cossio se refirió a sus contenidos y los cambios que hizo en su vida. - Foto: Instagram @yefersoncossio

“Pero si ‘fuese el dinero’, toda la gente con dinero tendría un cuerpo increíble, ¿o no? Payasos, dejen de criticar y buscar “defectos” o fallas en los demás para poder justificar su mediocridad, enfóquense en ustedes mismos”, agregó.

Cintia Cossio, hermana de Yeferson, comentó recordó su pasado, enfatizando en que no todo era cuestión de dinero, sino de los recursos con los que contaban.

“Yes, el dinero nos ha ayudado demasiado, pero la disciplina no se compra, y esa la tenemos desde que vivíamos en el barrio y no teníamos un peso”, respondió la creadora de contenido en un comentario.