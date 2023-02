Cintia Cossio baila y canta como Shakira en su sesión con Bizarrap, la canción que odia

Cintia Cossio suele mantener un perfil más bajo que su hermano Yéferson Cossio a la hora de generar polémica en las redes sociales, sin embargo, últimamente ha estado generando mucha controversia con lo que dice y hace ante las cámaras de sus dispositivos, contenido que queda registrado y finalmente publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Hace un par de semanas Cintia había dejado muy claro que estaba “mamada” de una de las nuevas canciones de Shakira, específicamente de la “tiraera” de la barranquillera hacia su expareja Gerard Piqué, Music Session # 53, que la diva pop grabó junto al productor argentino Bizarrap y se despacha de forma directa contra el catalán y su nueva novia, la española Clara Chía.

La influencer también mostró el outfit con el que condujo hasta Guatapé. Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

“Estoy mamada de ese lero lolé lolé, y si no es eso es ‘me dejaste con la deuda en la hacienda, de vecina a la suegra’, odio esa canción… La he escuchado completa una mera vez y me la sé toda, no entiendo cómo me la sé toda, odio, odio esa canción”, declaró la paisa en sus historias de Instagram.

No todo lo que tiene que ver con Shakira le genera repudio a la influencer, todo lo contrario, ella es fan de la barranquillera; sin embargo, es este nuevo sencillo el que no soporta, más porque no se lo puede sacar de su mente. “Yo soy ‘fan’ de Shakira, yo la amo y me le sé todas las canciones… ‘Para amarte…’, pero esa canción la odié y me la sé toda. ¿Y les cuento algo? Esta semana soñé con esa canción, es horrible”, confesó Cossio mientras disfrutaba de los filtros que ofrece la aplicación y hasta cantó imitando la voz gutural de la intérprete de Monotonía.

Cintia Cossio - Foto: Instagram: @soycintiacossio

Pero al parecer el odio le quedó en esa historia que ya desapareció de Instagram, porque hace pocas horas publicó un nuevo clip en esta misma sección de su cuenta donde se muestra bailando y cantando esta precisa canción, dejando claro que en efecto se la sabe completa, aunque en desorden, y que le sale de una forma muy natural, pues hasta le salen los movimientos de cadera de la barranquillera.

Lo cierto e saque hay dos puntos de vista sobre este video: que Cintia cambió de opinión frente a la BZRP Sessión y que ahora sí la está disfrutando o que de forma irónica hace una burla pública hacia dicha canción, que sigue punteando entre las más escuchadas alrededor del mundo y aún da de qué hablar. Sea cual sea el caso, esto abrió un debate grande entre los cibernautas en el post de Chismes hoy Colombia, donde está compilado el video.

La influencer gana millones gracias a sus cuentas de Facebook, Instagram y OnlyFans. Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

“¿En serio no caen en cuenta que está recochando? 😮😮🙄🙄”, “Salió de la comuna pero la comuna no salió de ella 🤣”, “Ya quisiera ser Shakira 🤮”, “Lo que toda Colombia conoce pero no lo puede tener... 😴😴”, “Si quiere burlarse de shakira, lo único que está haciendo es el oso, ridícula.... Me caía bien, ahora nada que ver, ya parece Yina Calderón para llamar la atención” “Yo viendo como las personas defienden a Shakira, y ella sin conocerlos 😂”, son algunos de los mensajes que se leen en la sección de comentarios de la publicación.

Mientras tanto Cintia mostró un nuevo reel en su cuenta oficial en el que se ve muy sexy en un conjunto de lencería negro con transparencias con el que bailó como Shakira y también hizo una de sus candentes producciones para su perfil de OnlyFans, el que más dinero le da a la paisa, pues ella desde 2019 hace presencia en esta plataforma y ya ha revelado en varias ocasiones que lo hace por gusto y no por necesidad.