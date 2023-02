Cintia Cossio revela la verdadera razón por la que tiene cuenta en OnlyFans

Cintia Cossio se ha convertido en una de las influencers más seguidas del país, todo porque es muy diferente a sus colegas y pares. Para la paisa es preferible mantener un bajo perfil y solo crear un contenido específico que estar en paseos de yates, conciertos estrambóticos o eventos donde solo se dejan ver fiestas y algarabía.

La paisa prefiere quedarse en su casa muy al pendiente de su hijo y de todo lo que sucede con su empresa y sus redes sociales, a las que solo les publica ciertas fotos y videos que tienen que ver con la sensualidad y el erotismo, pues este es el efecto diferenciador de Cossio.

La influencer gana millones gracias a sus cuentas de Facebook, Instagram y OnlyFans. Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

OnlyFans es una de las redes sociales que más le factura a Cintia y esto porque la naturaleza de dicha plataforma lo permite, pues el contenido de la paisa solo se puede ver si se paga la membresía, que en este momento está en 23 dólares mensuales. Ahora, en ella Cossio publica fotos y videos de ella semidesnuda, asunto muy escandaloso para muchos de sus seguidores, pues el mostrarse como Dios lo trajo al mundo en redes sociales es catalogado como “pornografía”.

Por esto muchos de sus seguidores aprovechan cualquier oportunidad para indagarle a la influencer por qué ha decidido mostrar su cuerpo en OnlyFans, si en este momento es una de las creadoras de contenido que más dinero acumula, tal como lo hace su hermano con los clips regalando dinero o haciéndole bromas pesadas a Cintia, una de sus víctimas predilectas.

Así quedó Cintia cuando Yéferson la asustó con un actor disfrazado de demonio. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

“¿No te da pena ser OnlyFans?”, fue la pregunta que Cintia eligió para referirse al tema y responder: “no, yo no hago absolutamente nada obligado, gracias a Dios, ya no hago nada por necesidad, todo es netamente por gusto. ¿Por qué hago Only?, porque de verdad me gusta, lo hago hace varios años y me parece como falta de agradecimiento hacia mis suscriptores desde el 2019 que tengo esta plataforma como ‘ay no, estoy súper bien económicamente, chao popó’, no”.

Cintia no se quedó solo en expresar que sigue allí porque le gusta darle lo que se merecen sus seguidores más fieles, también dejó claro que no tienen ningún inconveniente con que su actividad económica interfiera con moralidades dictadas por religiones que ella no sigue y que quizás sus seguidores sí, dejando claro que ella ya dejó hace mucho tiempo de medirse con este tipo de asuntos.

“Y es algo que ni siquiera inicié obligada, es que de verdad me apasiona, ¿por qué?, porque así soy, porque eso no me hace más ni menos persona, porque el hecho de que a usted no le guste porque según su moralidad Dios me va a condenar… Mi moral es otra, yo sé que lo que hago en Only no me define como ser humano, porque sé que soy una gran persona, no le hago mal a nadie, el mostrar o no mostrar mi cuerpo no me hace ni buena ni mala, entonces lo hago simplemente porque me gusta”, finalizó Cintia en su historia de Instagram.

La influencer también mostró el outfit con el que condujo hasta Guatapé. Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

Algunos de los atuendos que se ven en el perfil de OnlyFans de Cintia también se pueden ver en su cuenta de Instagram, como los disfraces que se fabrica para mostrar las despampanantes curvas que tiene, o algunos conjuntos de lencería que compra en línea en tiendas exclusivas para ilusionar mucho más a sus seguidores, quienes no dudan en comentarle todos sus post, pues ellos también agradecen que la paisa les permita tener un espacio dónde le puedan expresar su amor y cariño, ese que la llena a ella día a día para ser la mujer “berraca” que su papá siempre le dijo que era.