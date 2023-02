Cintia Cossio explotó de furia ante supuesta infidelidad de su pareja sentimental

Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, conquistó a millones de personas en redes sociales con su personalidad, sus ocurrencias, sus contenidos y los detalles que reveló sobre su vida personal. La paisa desató controversia con algunas opiniones que dio, varias publicaciones que hizo y las reacciones que tuvo con las bromas de su hermano.

En esta ocasión, la paisa no logró escapar, una vez más, de las ocurrencias de Yeferson Cossio, por lo que cayó en una fuerte broma que involucraba a su esposo, Jhoan López. La influencer fue captada en el preciso momento en el que su pareja recibió una llamada, la cual exponía una supuesta infidelidad.

La pareja cayó en una broma de Yeferson Cossio. - Foto: Instagram @soycintiacossio

De acuerdo con lo que quedó registrado en el contenido, Cintia Cossio estaba desayunando con su compañero sentimental y un amigo, cuando entró una llamada de una mujer que le reclamaba a López por, supuestamente, dejarla esperando una relación oficial. La desconocida comenzó a mencionar detalles de la vida privada del también creador de contenido, por lo que la hermana de Yeferson se fue alterando.

“¿Puede hablar o no puede hablar? Usted conmigo no va a jugar más, hágase que conmigo no va a jugar más, a toda hora es una excusa”, dijo la mujer al otro lado del teléfono, mientras Cintia Cossio golpeaba a su pareja.

Jhoan López se mostró incrédulo y asombrado, por lo que reaccionó lentamente a las declaraciones de aquella supuesta amante. La hermana de Yeferson no evitó molestarse, concluyendo que todo era verdad y que le debían una explicación.

“Usted sabe con quién habla… conmigo no vas a jugar más, no sé qué vas a hacer, que todo el tiempo es por Thiago, que estás cansado con la mujer, que ya no te gusta hacer el amor con ella. Estoy cansada de que me quieras comprar con regalos”, se escuchó en la llamada, donde la persona afirmó que había estado el día anterior con el esposo de la influencer.

“Usted ayer sí estuvo solo, usted estuvo solo todo el día”, dijo Cintia, a lo que su compañero sentimental respondió: “Yo no sé ni con quién hablo”.

Así quedó Cintia cuando Yéferson la asustó en otra broma de su hermano - Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Una vez subieron a la habitación, el amigo de Cossio se escondió en una terraza para lograr grabar lo ocurrido. Allí la creadora de contenido explotó de la furia y comenzó a lanzar fuertes palabras, afirmando que esperaba que todo se tratara de una broma de su hermano o se despacharía contra su esposo.

“Dios quiera que sea una broma del desocupado de Yeferson”, dijo, mientras le enviaba una nota de voz al antioqueño, quien estaba en un vuelo.

Instagram @yefersoncossio - Foto: Instagram @yefersoncossio

El influencer se delató por una risa en un audio, por lo que Cintia Cossio manifestó el enojo que sentía con todo lo ocurrido.

“Si algún día, ¡cosa que no creo!, llego a engañar a Cintia, jamás sería con una mujer que se llame Maritza”, comentó López en tono jocoso.

Cintia Cossio confesó emotivo deseo que le pediría a personaje de ‘Dragon Ball Z’

No obstante, recientemente la colombiana llamó la atención de los curiosos con un particular momento que vivió con su pareja sentimental, Jhoan López. La creadora de contenido fue grabada por su esposo, quien le hizo una pregunta y la llevó a dar una inesperada respuesta que le removió el corazón a más de uno.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta personal de López, Cintia Cossio y él estaban recostados, aparentemente, en una sala, mientras observaban unos objetos que estaban ubicados frente a ellos. Según mencionó el también influencer, se trataba de las esferas del dragón, las cuales hacen parte del famoso anime Dragon Ball.

La creadora de contenido hizo una revelación sobre un deseo que le pediría a Shen long, icónico personaje del anime. - Foto: Instagram @soycintiacossio

En las imágenes que subió el colombiano, los seguidores y curiosos lograron observar la reacción de Cintia Cossio cuando él le preguntó cuál sería el deseo que le pediría a Shen Long, un dios dragón que concedía deseos cuando se reunían las esferas en la Tierra. La influencer se quedó callada por unos instantes y terminó despertando sorpresa en su pareja con la respuesta que dio.

“Mor, pille, ya que ahí están las siete esferas de dragón, ‘¿qué le quieres pedir a Shen Long? Cualquier deseo, pero uno solo”, dijo Jhoan López en el clip, mientras enfocaba el rostro de su compañera sentimental.

Aunque varios usuarios de redes sociales habrían esperado alguna respuesta graciosa o enfocada en algo material, Cintia Cossio señaló que el único deseo que le pediría a este personaje sería que su papá reviviera. Estas palabras dejaron en silencio al esposo de la paisa, quien indagó si estaba hablando en serio.

“Que mi papá reviva”, dijo la hermana de Yeferson Cossio, a lo que López dijo: “¿En serio?”.

Este juego desató reacciones entre los curiosos de las plataformas digitales, quienes señalaron que harían lo mismo y entendían completamente el dolor que sentía la influencer por la ausencia de su progenitor. “No me esperaba esa respuesta”, escribió Jhoan en el post que subió.