El sexy disfraz navideño de Cintia Cossio con el que sorprendió a sus seguidores

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más populares del país. La hermana del también influencer Yéferson Cossio cuenta con más de 720.000 seguidores en sus redes sociales, donde suele publicar bromas, videos de humor y fotos de su tonificado cuerpo.

A propósito de la época decembrina, la joven decidió sorprender a sus seguidores con una publicación, donde luce un sensual y sugestivo disfraz que dejó a más de uno ‘boquiabierto’.

“Qué le van a pedir a Santa? 🤶🏻🙈”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación, quien decidió recrear el papel de ‘mamá Noel sexy’.

En la explícita publicación, Cintia luce un ajustado body rojo en latex, con un pronunciado escote, pero lo que más llamó la atención fue el hilo que se hala, dejando ver parte de la minúscula prenda interior.

Esta no sería la primera vez que Cossio muestra su despampanante figura a través de esta forma, ya que semanas atrás publicó su disfraz inspirado en el personaje ‘Leeloo’, una de las protagonistas de la cinta noventera El quinto elemento, interpretada por la actriz Mila Jovovich.

Dicho personaje se volvió legendario por la gran historia que cuenta y porque volvió famosa la palabra “multipace”, cuando tiene que mostrar su identificación antes de abordar la nave espacial donde se desenvuelve la trama de la cinta.

Cintia mostró cómo quedó en el disfraz en un álbum de fotos que subió a su perfil oficial de Instagram, donde se le ve muy sexi posando de pie, sentada y hasta acostada en unas escaleras de madera.

Cintia Cossio muestra una foto de cómo se veía a los 16 años; así ha sido el gran cambio

A través de la dinámica de caja de preguntas, Cintia Cossio respondió a sus seguidores en Instagram sobre diferentes temas de su vida que para ella fueron muy difíciles. Además, mostró cómo se veía cuando era una pequeña niña y cuando estaba en su época de adolescencia, tenía unos 16 años y lucía bastante diferente a como la conocen ahora.

La creadora de contenido dijo que era “care papa” pero que ella misma se contradecía, ya que en la foto que compartió se veía muy delgada y con un look diferente. Lucía el cabello corto y de color negro, usaba jeans descaderados y blusas cortas. Cossio aseguró que se acomplejaba mucho de su físico y que eso la llevó a tener problemas emocionales muy fuertes.

“Tenía 16 años “wow! y saber que en ese entonces me miraba al espejo y me sentía súper gorda, y por eso no comía nada. Por mucho una manzana al día pero no dormía y tampoco comía. En ese entonces pesaba 47 kilos (yo mido 1.69 metros. descalza obviamente). Qué bendecida soy por haber sobrevivido a esa época. Inundada de depresión y ansiedad”, escribió.

La paisa abrió su corazón con sus seguidores y aunque muchas veces ha dicho que no le gusta hablar de los trastornos que tuvo y de cómo logró salir de ahí, tuvo una época muy difícil donde era su hermano Yéferson Cossio quien la ayudaba, ya que en varias ocasiones cuando tenía 16 o 17 años intentó quitarse la vida y era él quien llegaba a salvarla. Esto le pasaba, ya que padecía de un trastorno alimenticio que la condujo a la ansiedad.

“Yo muchísimas veces traté de quitarme la vida por la anorexia, la verdad. De hecho, Yef casi siempre fue el que me salvó la vida, no sé cómo le hacía. Yo estaba sola en casa, me hacía daño y casualmente él llegaba y él era el que lidiaba conmigo llevándome al hospital”.

Cintia también dijo que: “Uno cree que nadie lo quiere y mi hermano siempre era ahí como pendiente de que yo estuviera bien y uno en su tema mental, uno no lo ve”.