Cintia Cossio muestra una foto de cómo se veía a los 16 años; así ha sido el gran cambio

A través de la dinámica de caja de preguntas, Cintia Cossio respondió a sus seguidores en Instagram sobre diferentes temas de su vida que para ella fueron muy difíciles. Además, mostró cómo se veía cuando era una pequeña niña y cuando estaba en su época de adolescencia, tenía unos 16 años y lucía bastante diferente a como la conocen ahora.

La creadora de contenido dijo que era “care papa” pero que ella misma se contradecía, ya que en la foto que compartió se veía muy delgada y con un look diferente. Lucía el cabello corto y de color negro, usaba jeans descaderados y blusas cortas. Cossio aseguró que se acomplejaba mucho de su físico y que eso la llevó a tener problemas emocionales muy fuertes.

“Tenía 16 años “wow! y saber que en ese entonces me miraba al espejo y me sentía súper gorda. y por eso no comía nada. Por mucho una manzana al día pero no dormía y tampoco comía. En ese entonces pesaba 47 kilos (yo mido 1.69 metros. descalza obviamente). Qué bendecida soy por haber sobrevivido a esa época. Inundada de depresión y ansiedad”, escribió.

Además, contó que no le gustaban sus labios porque le parecían muy gruesos y que para ella era mejor tenerlos delgados, por lo que intentaba hacer gestos con su boca o se los mordía para lograrlo.

La paisa abrió su corazón con sus seguidores y aunque muchas veces ha dicho que no le gusta hablar de los trastornos que tuvo y de cómo logró salir de ahí, tuvo una época muy difícil donde era su hermano Yeferson Cossio quien la ayudaba, ya que en varias ocasiones cuando tenía 16 o 17 años intentó quitarse la vida y era él quien llegaba a salvarla. Esto le pasaba ya que padecía de un trastorno alimenticio que la condujo a la ansiedad.

“Yo muchísimas veces traté de quitarme la vida por la anorexia, la verdad. De hecho Yef casi siempre fue el que me salvó la vida, no sé cómo le hacía. Yo estaba sola en casa, me hacía daño y casualmente él llegaba y él era el que lidiaba conmigo llevándome al hospital”.

Cintia también dijo que: “Uno cree que nadie lo quiere y mi hermano siempre era ahí como pendiente de que yo estuviera bien y uno en su tema mental, uno no lo ve”.

El regalo de Cintia Cossio a su pareja Jhoan López

La paisa quien es muy reconocida en redes sociales por ser la hermana del influencer Yeferson Cossio, también ha sido muy sincera con sus seguidores y su familia, contando que hace parte de la plataforma OnlyFans.

Cintia Cossio suele compartir mucho contenido en sus redes sociales y este se trata de bromas que hace con sus familiares y obsequios que le da a su pareja Jhoan López. Esta vez quiso darle un obsequio que dejó a muchos pensando y que su esposo catalogó como “tóxico”.

Se trata de una fotografía en la que aparece disfrazada de la serie de manga Sailor Moon. Pero lo curioso de este regalo es que la imagen está puesta en varios objetos alrededor de la habitación donde duerme la pareja.

Un edredón, las sábanas, una maleta, un forro para el celular, una taza de café, las almohadas, la maleta y hasta una playera, llevaban la foto de Cintia Cossio.

“Nunca me habían dado un regalo tan tóxico 😐”, escribió Jhoan López en su publicación de Instagram, donde mostró uno a uno los regalos que le dio su pareja.

Sin duda los seguidores de ambos comentaron el regalo que Cintia le hizo y del cual dijo que era “Con mucho amor mi cielito. ❤️”. Algunos dijeron: “Pura pinta pal 24 o 31 de diciembre el propio estren 🤩😅😂”, “No me imagino que lo echen de la casa y tener que salir con la maleta jajajajajajajajajajaja”, “🤣🤣🤣 marcando territorio ❤️😍”, “No papi lo tiene, pero más registrado que la Dian cada paso está contado nooooooo Chernoville”.