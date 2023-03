Natalia París habló sobre burlas en su contra y terminó agradeciéndolas: “Tonta nunca he sido”

Natalia París se convirtió en una de las artistas y modelos más famosa de la industria nacional, debido al talento que plasmó desde su llegada a los medios. La paisa cautivó con su sensualidad, su profesionalismo y su belleza, al punto de poner a suspirar a más de uno.

La antioqueña, que ahora se dedica a la producción musical y a su rol como DJ, despertó todo tipo de reacciones en millones de personas, a raíz de comentarios, declaraciones e ideas que mencionó sobre distintos temas. La artista aprovechó para reflejar su pensamiento, despertando opiniones y debates en las plataformas digitales.

Recientemente, durante una entrevista que concedió a Eva Rey para Desnúdate con Eva Rey, Natalia París se pronunció sobre los adjetivos y burlas que surgieron en su contra con el pasar del tiempo, expresando lo que sentía y pensaba. La celebridad fue clara en cómo veía esta clase de situaciones y cómo las acopló a su realidad, sacando el respectivo provecho.

De acuerdo con lo expresado por la modelo, su visión de este contexto es que nunca vio las cosas como los demás y al momento de hablarlo no fue recibido como de pronto ella lo imaginó. Para la antioqueña su pensamiento se sale de los lineamientos y en ocasiones los espectadores no son capaces de asimilarlo.

“Es verdad que tengo un pensamiento muy distinto y que he dicho cosas que la gente no es capaz de asimilar, pero tonta nunca he sido”, mencionó en el diálogo con la española.

No obstante, Natalia París destacó lo inteligente que es, lo berraca y hábil que se considera y lo fuerte que se volvió antes estas palabras o chistes que hacen sobre su vida. La paisa enfatizó en que aprendió a utilizar todo a su favor, sacándole provecho.

“De hecho, me considero una mujer muy hábil, muy inteligente, berraca. No me duele. He aprendido a aprovechar eso y utilizarlo a mi favor”, afirmó en la entrevista con la periodista.

De igual manera, París quiso agradecer a quienes hicieron chistes y comentarios graciosos sobre ella, ya que en la actualidad sigue vigente y aún se sorprende de la acogida que tiene entre las personas que la reconocen en sitios públicos.

En estas palabras también mencionó a quienes la imitan y conservan su nombre en los medios, destacando que esos chistes la impulsaron a quedar en la mente de miles de seguidores.

“Creo que cuando hacen esos chistes, todavía hay una chica que me imita en la radio, me encanta. Me monto a un taxi, el taxista escucha mi voz y se voltea porque escuchó la voz de Natalia París, eso es gracias a todos esos chistes y a esta chica que me mantiene vigente”, agregó, finalizando este tema.

Natalia París, sin tapujos, se confesó sobre su vida amorosa y su sexualidad

La artista de música electrónica comentó sobre su vida personal, confesando detalles del vínculo sentimental que sostiene con su actual pareja.

“Cuando uno tiene novio, nadie se le acerca”, dijo en la primera parte del video, una vez la presentadora indagó sobre sus viajes y participaciones en fiestas internacionales.

Eva Rey interrogó a la DJ y buscó saber cómo era el tema de su relación al trabajar y compartir con la misma persona. Natalia París puntualizó en que le encantaba esta vivencia, ya que no ocultaba su vínculo sentimental y lo enamorada que estaba.

La modelo habló de la muerte luego de perder a su gato. - Foto: Instagram @nataliaparisartist

“Es mi mánager, nos damos besitos, es imposible cuando estás enamorado que no se note que es tu pareja”, reveló.

La periodista española quiso hacer una dinámica, señalando los pros que había de tener una relación con un hombre mucho más joven. “Pros de estar con un pollito y yo te digo los pros de estar con un viejito”, dijo la europea entre risas, comparando su edad y la de la paisa.

Natalia París afirmó que le encanta esta relación, ya que todo se compaginaba y la hace sentir viva: “Es delicioso, puro colágeno, pura energía, estás todo el tiempo olvidándote de la edad que tienes y eso es un truco para uno sentirse joven y verse joven, muy saludable… la chispa que te da todos los días para todo”, señaló.

“La edad es una programación mental errónea”, agregó, a lo que también destacó cómo se divertía y disfrutaba cada momento de su noviazgo: “Como yo me siento tan vital, me fascina que sea así tan enérgico y exigente (…) Cuando haces clic con una persona, todo es delicioso, trabajamos, viajamos delicioso. A medida que cuando uno va mejorando va atrayendo mejores parejas en la vida. Me siento muy feliz”.