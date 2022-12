“La brujería se devuelve”: Natalia París envió contundentes palabras a Aleska Génesis, ex de Nicky Jam

Aleska Génesis fue protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a información que salió a la luz sobre una supuesta brujería que le habría hecho a Nicky Jam cuando estaban en una relación sentimental. Pese a que esto se difundió por las plataformas digitales, la modelo le dio un giro a la controversia y enfocó las miradas de los curiosos en otros problemas de su vida personal.

Tras compartir imágenes de una compleja situación que estaba viviendo con su salud, la creadora de contenido recibió todo tipo de opiniones y comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron las consecuencias de utilizar magia negra. Varias personas se solidarizaron con su caso, teniendo en cuenta que la venezolana aseguró que estos líos eran por culpa del estrés y la ansiedad.

Una de las personas que reaccionó a esta historia fue Natalia París, quien se destacó en los escenarios digitales por su creencia de las energías y el poder de la mente. La paisa dejó una opinión, indicando que tomar estos caminos de “oscuridad” causaba daños en la estabilidad personal y la salud a futuro.

La productora musical fue clara en sus pensamientos sobre estos temas, puntualizando en que todo se devolvía tarde o temprano, dependiendo de la conexión que se hiciera con la brujería.

“La brujería se devuelve. Hacer magia negra es fácil, pero tarde o temprano se devuelve. Lo más sano es estar con Dios, lo bueno y la luz. Todos los artistas que venden su alma al diablo tarde o temprano terminan con depresión o enfermedades de todo tipo. El camino es la luz y no la oscuridad”, escribió la artista en una publicación de Instagram.

La modelo respondió a las declaraciones que dio la venezolana sobre los asuntos que lidia en su vida. - Foto: Captura de pantalla Instagram @aleskagenesis

Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, publicó fotos del fuerte problema de alopecia que atraviesa

A través de su cuenta oficial de Instagram, Génesis compartió un carrete de imágenes en las que mostró cómo lucía su cabellera y su cabeza, teniendo en cuenta que el pelo se le estaba cayendo seguido y esto por la suma de problemas que enfrenta actualmente en su vida.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos), pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, escribió en el post de su perfil, donde enfatizó en que una zona de la parte frontal quedó expuesta.

La modelo, y exnovia de Nicky Jam, aclaró que estaba atravesando un crudo momento en su realidad, pues tenía insomnio, estrés, dolores constantes en el cuerpo, malestares y ansiedad. Aleska fue clara en que todo era parte de un detonante, el cual estaba ligado con su pasado.

“Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima (estoy sufriendo de alopecia), no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional; he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, comentó.

En sus palabras, la modelo y creadora de contenido agregó que desde hace varios meses ha sido víctima de maltrato psicológico y acoso por parte del hombre que fue su pareja, antes de tener la relación con Nicky Jam. La carga energética con este tema la llevó a descompensarse y sufrir esta clase de problemas con su cuerpo, por lo que está luchando contra sus miedos.

“Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad; tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo. He estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo y mostrar esta parte de mí, que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud. Ha sido uno de los mayores actos de VALENTIA que he tenido en mis redes sociales. Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuánto puede afectar la MALDAD, la crueldad y la mala intención de alguien a otro ser humano”, añadió en el texto que acompaña el contenido.