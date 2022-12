Aleska Génesis, ‘ex’ de Nicky Jam, publicó fotos del fuerte problema de alopecia que atraviesa

Semanas atrás, Aleska Génesis, una modelo venezolana, se volvió protagonista de una serie de noticias en los medios internacionales, luego de que se difundiera un video en el que aparecía, aparentemente, haciéndole brujería a la relación que sostenía con Nicky Jam meses atrás.

La latina fue centro de críticas y comentarios por parte de los curiosos, quienes no dejaron pasar la situación y recriminaron estos comportamientos.

Pese a que la exnovia de Nicky Jam apareció utilizó estos medios para defenderse y aclarar la situación, fue hasta una entrevista con Telemundo que indicó que todo se trató de una broma que hizo en compañía de dos amigas, quienes la traicionaron y subieron los contenidos para afectarla en su reputación.

No obstante, este tema quedó de lado y Aleska Génesis volvió a robarse las miradas de algunos curiosos en redes sociales con la publicación de unas fotografías. Estos contenidos despertaron reacciones en varias personas, ya que evidenciaban un fuerte problema de alopecia que está sufriendo la venezolana actualmente, a raíz de la polémica en la que se vio envuelta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Génesis compartió un carrete de imágenes en las que mostró cómo lucía su cabellera y su cabeza, teniendo en cuenta que el pelo se le estaba cayendo seguido y esto por la suma de problemas que enfrenta actualmente en su vida.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, escribió en el post de su perfil, donde enfatizó en que una zona de la parte frontal quedó expuesta.

La modelo, y exnovia de Nicky Jam, aclaró que estaba atravesando un crudo momento en su realidad, pues tenía insomnio, estrés, dolores constantes en su cuerpo, malestares y ansiedad. Aleska fue clara en que todo era parte de un detonante, el cual estaba ligado con su pasado.

“Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, comentó.

Las palabras que compartió Aleska Génesis para hablar de su problema de alopecia. - Foto: Captura de pantalla Instagram @aleskagenesis

En sus palabras, la modelo y creadora de contenido agregó que desde hace varios meses ha sido víctima de maltrato psicológico y acoso por parte del hombre que fue su pareja, antes de tener la relación con Nicky Jam. La carga energética con este tema la llevó a descompensarse y sufrir esta clase de problemas con su cuerpo, por lo que está luchando contra sus miedos.

“Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo. He estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo y mostrar esta parte de mí, que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud ha sido uno de los mayores actos de VALENTIA que he tenido en mis redes sociales. Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuanto puede afectar la MALDAD, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano”, añadió en el texto que acompaña el contenido.

En otros clips se aprecia el tratamiento al que está sometida Aleska Génesis, mostrando lo doloroso que es para ella. En las imágenes se detalla cómo se realiza el respectivo proceso para que se recupere de la alopecia.

“Para los inconscientes que piensan que me rapé el cabello, pues no! Así comenzó a caerse, formándose huecos hasta que se unieron y poco a poco ha sido creciendo más”, escribió en otro clip.