Aleska Génesis revela reacción de Nicky Jam tras videos de brujería y desmiente que fuera malo en la cama: “Todo lo contrario”

Una de las noticias de farándula que más acaparó la atención la última semana fue la supuesta brujería que Aleska Génesis le realizó a su expareja, Nicky Jam, y a otros artistas del género urbano. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo venezolana desmintió tal acusación.

En conversación con Carlos Adyan en el programa televisivo En casa con Telemundo, Aleska Génesis expresó que los videos en que habla de brujería contra el Nicky Jam son ciertos, aunque afirmó que todo se trató de una broma en la que también participaron sus amigas, quienes, al parecer, filtraron el video. Las grabaciones habrían sido compartidas por una de sus exparejas, el empresario venezolano Miguel Mawad.

“Los videos de la bruja sí son verdad. Era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma. Ellas fueron las que me dijeron: vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle preguntas. Yo sé que cometí un error”, comentó Aleska Génesis.

Según ella, el escándalo en el que ha estado envuelta la han hecho sentir “un poco agobiada, afligida, dolida con muchas cosas que han venido sucediendo de un tiempo”.

Aleska Génesis también afirmó que Miguel Mawad la chantajeó con los videos: “Yo caigo en cuenta que todo es una trampa. Una vez que estos videos los tiene él, él empieza a amenazarme, diciéndome que si no volvía con él, ‘mira lo que te va a pasar’, esto te pasa por haberte ido, suicídate”.

Pero sus denuncias sobre el empresario no se quedaron ahí, en Telemundo la modelo compartió un video que daría cuenta de cómo Mawad la patea mientras ella está en el suelo.

“Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada”, comentó. También afirmó que se arrepiente de no haber denunciado a Mawad antes: “Yo incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados. Después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba, se arrodillaba”.

Desmintió que Nicky Jam sea malo en la cama

Durante el programa En casa con Telemundo Aleska Génesis aprovechó para desmentir que Nicky Jam era malo en la cama, “todo lo contrario”, afirmó, y aseguró que el video en el que supuestamente habla mal de él fue editado.

“Nicky es una persona espectacular. Nosotros somos amigos. Él este tema se lo tomó como un chiste, él lo que hizo fue reírse”, dijo.

De hecho, también aseguró que el reguetonero es uno de los que más pendientes ha estado de ella debido a la situación con Miguel Mawad. “Nicky a mí me dio mucho apoyo, yo estaba muy deprimida”, confesó.

Los videos difundidos de Aleska

El vínculo entre Nicky Jam y Aleska se volvió tendencia en la tarde del 7 de noviembre, luego de que se viralizaran varios videos en redes sociales en los que se ve a la modelo hablando con quien sería una “hechicera” para que la ayudara a recuperar el amor del artista puertorriqueño.

En una recopilación de videos que hizo la tiktoker Vivissaza, se observa que la supuesta bruja le explica a la venezolana los pasos que debe seguir para que el cantante vuelva con ella.

“Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amenaza guapo”, dice la ‘bruja’.

También se escucha cuando Aleska Génesis le reza a un indígena para que el reguetonero esté con ella: “Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio”.