“Que dolor no tenerte”: Claudia Bahamón recuerda a su padre conmovedor mensaje

Este lunes 7 de noviembre, la modelo y presentadora Claudia Bahamón publicó un conmovedor mensaje recordando a su padre, quien falleció hace tres años en un día como hoy. Bahamón reveló la última llamada que hizo su progenitor, Germán Bahamón Vanegas, antes de morir.

La presentadora recordó que su padre sufrió un accidente de tránsito por un microsueño, y justo después del choque logró llamar al hermano de Bahamón, Mateo, a quien le contó que se había quedado dormido y por eso chocó; a continuación, Mateo le contó a Claudia y el señor Germán no volvió a responder el teléfono.

“Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: ‘Perdón, me quedé dormido’. Me llamó Mateo y fue algo así: ‘Mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: ‘Perdón me quedé dormido’. ¿Estás con mi mamá?’… Te marqué incansablemente y te pedía a gritos ‘contéstameeeee, papiiii, por favor!”… No tuve suerte”, relató la presentadora.

Tras la muerte de su padre, Claudia habría sufrido durante un largo tiempo su luto, incluso, hoy tres años después de su muerte, según confesó la presentadora, todavía tiene momentos en los que no acepta su partida, por lo que en el aniversario de su muerte, aún anhela tenerlo cerca.

“Cuando me preguntan: ‘¿Claudia cómo haces para manejar este dolor?’. No sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. ¡Que hijueputaaaaaa dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente!”, expresó Bahamón.

Pues bien, una de las partes más reveladoras y conmovedoras de las palabras de la presentadora es que, de vez en cuando Claudia sueña teniendo un accidente similar al que tuvo su padre, con el que también pierde la vida, pero el que también le permitiría volver a ver y estar con su progenitor.

“Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía ‘Claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar’. No quise abrir los ojos y, entonces, lo predecible: me choqué, se abrieron los airbags y volé! Cumplí mi misión de ir a visitarte, pues quería estar más cerca a ti”, contó.

Claudia Bahamón entre los 100 latinos más comprometidos con la acción climática

Si hay algo que se le pueda reconocer a Claudia Bahamón, además de su gran trayectoria en la televisión colombiana, es su amor por el planeta y todo lo que ha hecho para limpiarlo y crear la conciencia pertinente para poder rescatarlo del inminente deterioro al que lo hemos llevado.

Desde hace más de una década, Bahamón ha estado ligada a organizaciones relacionadas con el medioambiente y el cuidado del mismo, siendo imagen de eventos de escala mundial que pretenden lograr la maratónica meta de que todos los ciudadanos del mundo reduzcan su huella ecológica.

Este trabajo la ha hecho merecedora de un lugar en el listado de los 100 latinos más comprometidos con la acción climática que publica Sachamama, una organización sin fines de lucro que trabaja para impulsar una economía de energía limpia para todos y actitudes, comportamientos y estilos de vida sostenibles.

El anuncio se hizo hoy en el marco del Día Internacional de la Acción Climática, resaltando la “vos y el compromiso en la creación de un mundo sano, sustentable y justo para todos”, como publican en su cuenta oficial de Instagram.

En la misma red social, Bahamón se pronunció al respecto y se mostró agradecida por el título, pues es un reconocimiento que ella se ha ganado con el sudor de su frente y años de cambios de hábitos que ella misma ha reconocido han sido difíciles, pero satisfactorios.