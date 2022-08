Claudia Bahamón revela cómo es su relación actual con Carolina Cruz y Andrea Serna

Claudia Bahamón, Carolina Cruz y Andrea Serna son tres de las presentadoras más reconocidas en la televisión colombiana. Durante algún tiempo estuvieron en el canal RCN, pero los proyectos profesionales llevaron a Cruz y a Serna para Caracol Televisión.

En Instagram, Claudia Bahamón inició la conversación con los cibernautas, a quienes les respondió varias preguntas sobre su vida personal y laboral.

Una de esas preguntas fue sobre sus colegas. “¿Clau, cómo es tu relación con Carolina Cruz y Andrea Serna, ya que están en diferentes canales?”.

La respuesta de Claudia Bahamón al cibernauta fue contundente y despejó dudas sobre la relación entre las tres presentadoras.

“Yo a las dos las amo desde siempre y por siempre. Llevo 18 años lejos de ellas, pero cuando nos hablamos y nos encontramos es como si no pasara el tiempo. Las admiro como mamás, como hijas, como mujeres y como profesionales. Carolina Cruz y Andrea Serna, si viviera full time en Colombia, me colaría sin preguntarles al petite comité”, respondió la huilense.

Claudia también respondió otras preguntas y mensajes que le enviaron los cibernautas en su cuenta de Instagram, en la cual tiene un poco más de 4,7 millones de seguidores.

Algunas de las consultas estuvieron enfocadas en una de las pasiones de Claudia Bahamón: el buceo. “¿Qué tan cerca estuviste de ser mordida por un tiburón?”. A lo que ella respondió que ha estado cerca de estos animales y afirmó que son “maravillosos”.

También aprovechó para aclarar ese imaginario que hay sobre la agresividad de esta especie con los humanos: “Ningún tiburón ataca predeterminadamente a los seres humanos. Si llega a pasar es porque extrañan a sus presas o porque se confunden”.

Claudia Bahamón también respondió a sus seguidores sobre su fobias a “los ratones, las culebras y las lagartijas” y lo que extraña de su tierra, Neiva. “Mi mamá y mi abuelita. Mis amigas y la caña. La ida a la finca y la cama de mis papás”, afirmó la presentadora de MasterChef.

¿Tiene cirugías? Claudia Bahamón aclara si tiene operada la nariz y revela particular detalle

Claudia Bahamón ha marcado una huella con su participación en las distintas temporadas de MasterChef Celebrity y MasterChef Colombia, donde desempeña un papel esencial al proyectar sus sentimientos y emociones.

Recientemente, la reconocida modelo captó las miradas de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, debido a imágenes en las que se detalla su rostro y las llamativas facciones que tiene. Las preguntas comenzaron a surgir entre los curiosos, al punto que más de uno quiso saber dónde se había operado la nariz.

Pese a que en diferentes ocasiones la celebridad ha sido clara y sincera con respecto a su imagen y aspecto físico, en esta oportunidad sí quiso aclarar las dudas que surgieron sobre esta zona de su cara y las especulaciones que hay respecto a una supuesta cirugía estética.

La colombiana, sin problemas, contó un poco sobre su nariz y negó haberse hecho este procedimiento.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Bahamón, tras negar tener su nariz operada, la presentadora reveló un dato de su imagen y plasmó un pequeño detalle que tiene en una de las fosas nasales.

“Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada, si no, no me podría hacer esto (se frota la zona)”, respondió Claudia, soltando risas y explicando esta curiosidad.

“Si se dan cuenta, este hueco como que es más alargado que este. Este es más abiertico”, dijo la artista, dejando en evidencia cuál es el detalle que le causa gracia por la diferencia notoria que hay.