“¿Qué harías en esas 24 horas tu con el gordo?” Claudia Bahamón compartió tierna conversación que tuvo con su hijo al recordar a su papá

Claudia Bahamón es quizás una de las presentadoras más queridas de los colombianos; con su sonrisa, su carisma y personalidad se ha sabido ganar el afecto de los espectadores en cada uno de los proyectos en los que participa.

Además de ser presentadora, es modelo, arquitecta y se ha interesado por los temas de desarrollo sostenible, participando en todo tipo de jornadas para promover la protección del medioambiente.

A pesar de tener siempre una sonrisa, Bahamón pasó por una dura experiencia en 2019 cuando su padre, Germán Bahamón, falleció en un accidente de tránsito.

Desde ese momento, ella se ha encargado de homenajearlo en sus redes sociales y recordar su compañía y su afecto hacia ella y hacia sus hijos.

Este sábado, la presentadora compartió un emotivo mensaje sobre una conversación que tuvo con su hijo menor, Luca, acerca de su padre.

Según cuenta, le dijo a su hijo que le gustaría que “el gordo”, como le decía cariñosamente, la llamara.

A lo que su hijo le contestó que qué haría si el llegara a verla. “¡No, pues me desmayo! ¿Te imaginas? ¿Qué harías en esas 24 horas tú con el gordo?”, le respondió.

Luca decidió narrarle lo que haría con él si estuvieran 24 horas juntos. Esta es la historia:

“¡Primero iría al mundial a ver jugar a Colombia y que gane! ¡El gordo diría “yujjuuuu!”. Ahí vamos dos horas.

Luego iríamos a la finca a montar a caballo, nos tiramos por el canopy, ordeñamos vacas y le damos leche a los terneros. Después vamos a una panadería y comemos pan de queso y almojábanas y ya acá son como 7 horas.

Después vamos a la playa y hacemos huecos en la arena y nos quedamos ahí como 2 horas.

¿Cuántas horas voy? Ah! Después nos vamos a la nieve.

Yo: A el gordo no el gusta el frío! Acuérdate!

Luca: ah no de malas! Yo quiero hacer guerra de nieve con el jajajaj ❄️ y hacemos un muñeco de nieve que se llama GORDO ⛄️Después le pido que me cuente cómo es el cielo y que me muestre fotos.

Luego nos acostamos a ver televisión y salto en su panza como cuando era chiquito y le digo que me de un abrazo como baymax y ya ahí se acabó el día mamá porque el gordo se duerme temprano viendo televisión

.Yo: Qué le dirías antes de que se fuera nuevamente al cielo?

Luca: te adoro como a la taza del inodoro.

FIN”.

La conmovedora conversación tuvo miles de “likes y reacciones de los seguidores de la presentadora y personas que también han perdido a un ser querido y pensarían qué harían si están 24 horas con ellos.

“Invitaría a la hermosa familia que gracias a él se formó y no pararíamos de hacerle sentir como lo que fue el rey de la tribu Leon. Lo extrañamos ayer fue su exhumación. Ya no hay dolor solo la nostalgia de no volverlo a ver”, “Que lindo mensaje, me llegó al❤️ me deja con una sonrisa en la cara y mil pensamientos de cómo sería tener a mi papi y a mi abuelita un día más 💕 Gracias por compartirnos tan linda idea😊”, son algunos de los comentarios que le hicieron.

Finalmente la presentadora invitó a quienes la siguen a que piensen, si tuvieron 24 horas con un ser querido en cuerpo presente, ¿Quién sería y qué harían?. “Woww que hermoso ! Inspiraste a muchos que tenemos seres queridos en el cielo !!!!”.

“Sonrían y permitámonos soñar como Luca! 🦋Los leo”, concluyó” con una tierna imagen de su padre con Luca.