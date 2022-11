“Usted se ganó el rechazo”, Natalia París volvió a despacharse contra Margarita Rosa de Francisco

Semanas atrás, Natalia París y Margarita Rosa de Francisco protagonizaron un cruce de mensajes en las plataformas digitales por una serie de comentarios que surgieron con respecto al presidente Gustavo Petro. En aquel momento, la modelo cuestionó a la actriz por un “reclamo” que hizo al mandatario, citando exactamente una publicación que realizó su hermano, Martín de Francisco.

La artista, conocida como ‘la Mencha’, no dudó en responderle a la paisa y referirse a las palabras que le envió de manera pública con su post. Pese a que la celebridad colombiana borró el trino en aquel entonces, la protagonista de Café, con aroma de mujer no se quedó callada y utilizó el mismo escenario para pronunciarse sobre estos cuestionamientos que recibió.

Sin embargo, pese a que todo parecía quedar atrás, recientemente ambas volvieron a quedar en el centro de reacciones entre los curiosos, debido a un hilo que creó Margarita Rosa en el que se dirigió a Daniel Samper Ospina por las críticas en contra del Gobierno.

“Criticar al gobierno me parece sano cuando se valora en igual medida la gran propuesta que Colombia le está brindando al mundo en materia de economía solidaria y conciencia de la emergencia climática. Querido @DanielSamperO, ¿por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo de los opositores que están claramente haciendo campaña para invalidarlo y así volver al país guerrerista?”, escribió la artista en su post, donde expuso su posición sobre los argumentos que se utilizaban por parte de la oposición para comentar los temas políticos y sociales.

“Me preocupa que lo hagas con tanta frecuencia. Me confunde mucho leerte. Como colombianos nos creemos tan poca cosa, que nos queda imposible admitir que, ¡por fin!, tenemos un presidente que, de manera muy serena y concreta, está llamando la atención en todos lados sobre lo valiosos que somos como reserva de vida para el planeta. Claro que podemos ser una potencia mundial de la vida y no del narcotráfico”, agregó en esta secuencia de trinos.

Ante las palabras que dio en la red social, exactamente en su cuenta oficial, Natalia París decidió tomar impulso y despacharse de nuevo contra la actriz, afirmando que con el paso del tiempo había sumado más detractores por sus pensamientos políticos y las opiniones que daba sobre distintos temas.

“No, mija, usted se ganó el rechazo de más de media Colombia que la quería por ser ‘la Mencha’”, dijo la antioqueña como respuesta a este hilo, donde defendió al presidente Petro por sus comentarios en la Cumbre COP27.

De igual manera, la DJ aprovechó este espacio y continuó reflejando su opinión, señalando la realidad que, para ella, es la que tiene afectado al país completamente. La artista se enfocó en los robos, la inseguridad y el miedo que sufrió Colombia durante muchos años, donde la violencia y el odio terminaron afectando a los habitantes de distintas zonas.

“El permiso a los bandidos para seguir delinquiendo nunca será aceptado por un país que ha sufrido tanto miedo. Colombia rechaza la violencia, el odio a la clase trabajadora y pujante”, agregó la modelo en su texto.

Ante las palabras que dio París, Margarita Rosa también reaccionó y expuso sus ideas relacionadas con el personaje que interpretó, famoso como ‘la Mencha’. En esta respuesta se centró en lo mucho que la “alegraba” ya no recibir cariño por esta representación artística, ya que la consideraba “la normalización de la injusticia social”.

“Menos mal ya no soy La Mencha, un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso”, escribió en el post.

Por último, ante el comentario que dejó la paisa en el perfil de la actriz, De Francisco aprovechó para defenderla de los ataques que comenzó a recibir en la plataforma digital, y fue clara en que sintió que las palabras que usó no fueron “ofensivas” o groseras.

“Qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a Natalia París, ella no fue ofensiva con su comentario. Es todo lo que necesitamos”, agregó.