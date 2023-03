“Las mujeres ya no lloran, las mujeres los meten presos”: Aida Victoria Merlano habla del escándalo de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez

La polémica desatada por Day Vásquez sobre los ‘torcidos’ que estaba cometiendo su exesposo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha desatado todo tipo de comentarios. Lo que dio a conocer Vásquez, son una serie de pruebas y chats en los que involucra a Nicolás de haber recibido dineros de narcos y políticos cuestionados e incluso de haberse reunido con ministros para buscar beneficios particulares.

Sobre el caso, defensores de Nicolás Petro aseguran que la mujer está inventando esto, porque se encuentra “dolida” y “despechada”, luego de que su matrimonio fracasara y se conociera que Nicolás esté a la espera de un hijo con una Laura Ojeda, amiga de Vásquez.

Sobre el tema, la influenciadora Aida Victoria Merlano lanzó unas pullas y aseguró que todas las críticas y temas controversiales, que también están en tendencia, no se comparan con el de Day y Nicolás. Merlano inició comparando la situación con una de las últimas canciones de Shakira.

“Pídele perdón a Shakira porque tú dijiste que se pasó en la última sesión con Bizarrap”, y continuó: “Sabes quién se pasó?, Daysuri. “ella escuchó mal, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, ella entendió “las mujeres ya no lloran, las mujeres los meten presos”.

La creadora de contenido no deja de aparecer en las redes sociales. - Foto: Instagram: @aidavictoriam

En otra historia prosiguió con el tema y dijo “y mi ex quejándose de mí, que esa Aida terrible, sabes quien es terrible? Daysuri”.

“Si uno manda dos indirectas en Twitter y ya anda cagado, imagínate Daysuri, Daisuri debe andar con una camándula, dos velones, dos escoltas, la ouija, porque todo sirve en este momento”, indicó en su cuenta de la red social la influencer.

En una de las historias, a Merlano le preguntan quién es Daysuri, a lo que ella responde asegurando que ella no va a revelar nada, “pero que cuál Selena Gómez y cuál Hailey Bieber, Daysuri es los huevos que le faltaron a la Selena”. Además, dijo “yo no te voy a dar contexto porque no me gusta hablar de la vida persona de nadie, pero usted entra a Twitter y busca ex del hijo del presidente revela escándalo de corrupción en chats porque este le es infiel con su amiga y la embaraza y ahí le sale”.

Así ‘le sacaba jugo’ Nicolás Petro a la presidencia de su padre

Day Vásquez, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, denunció que Nicolás en la campaña presidencial de 2022 recibió 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santa Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y otros 400 millones de pesos que, según ella, entregó el hijo del polémico Turco Hilsaca. Aunque dijo que los dineros iban dirigidos a la campaña presidencial de Petro, la mujer aseguró que su entonces esposo se quedó con todo para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, en Barranquilla.

Day Vásquez aseguró, en entrevista con SEMANA, que le informó personalmente al presidente Gustavo Petro sobre las andanzas de su hijo, Nicolás Petro, y las relaciones con personajes que tienen antecedentes ante la justicia. - Foto: instagram day vasquez

Además, en la evidencia, la exesposa de Nicolás Petro, también reveló que incluso después de que Gustavo Petro ganara la segunda vuelta presidencial, Nicolás seguía pidiendo dinero a los cuestionados, incluso fue la hija del Hombre Marlboro quien se lo confirmó.

También demuestra la angustia permanente de Nicolás por hacer lobby, conseguir plata, invertirla en una casa y “vivir bien” es muy evidente.

Nicolás Petro hablaba con Day en muchos chats sobre cómo comprar esta casa en Villa Campestre. - Foto: Fotomontaje SEMANA

A lo largo de los diálogos, se revela cómo Nicolás Petro siempre quiso guardar como un secreto toda la plata que movía. Era temeroso de levantar la más mínima sospecha. Incluso Nicolás pidió discreción ante la visita de su mamá a la casa, pues no quería que se hablara de la inversión de dinero que se había hecho.