Sara Corrales sorprende con su valentía al grabar escena con una serpiente: “casi no puedo del miedo”

Sara Corrales es una de las actrices más talentosas de Colombia y eso se pudo evidenciar desde que participó en el reality del canal RCN Protagonistas de Novela, en 2003, del que quedó en segundo lugar.

A partir de ese momento, Corrales ha logrado hacerse a un espacio no solo en la industria de la televisión en el país, sino también en Latinoamérica, pues sus últimos proyectos han sido grabados en México, pensados y realizados para el público mexicano y de toda Hispanoamérica.

Hoy en día, la actriz paisa se encuentra atravesando por su mejor momento a nivel profesional. Primero, su papel en la telenovela mexicana Mi camino es amarte, en la que interpreta a la villana; por otra parte, su faceta como empresaria con su restaurante.

Corrales es la villana de una novela mexicana. Foto: Instagram @saracorrales - Foto: Foto: Instagram @saracorrales

Pues bien, recientemente, la colombiana dejó ver cómo se desenvuelve en el rodaje de escenas con animales, en especial de un reptil. A través de un video publicado en Instagram, se puede observar un detrás de cámaras donde aparece Corrales grabando una escena con una serpiente viva y sobre su cuerpo.

De acuerdo con las imágenes audiovisuales, el momento transcurre durante una escena para la telenovela Mi camino es amarte, la cual fue publicada por ellos mismos. Corrales se encuentra en una habitación junto con su equipo de filmación, además de un experto en manejo de animales, ya que él era el que manipulaba la serpiente.

Una vez termina la escena, la modelo colombiana procede a abrazar a uno de los actores con quien compartió el set, Alberto Estrella, y seguidamente le responde a la cámara: “Riquísimo. La verdad, riquísimo. Amo ser actriz porque amo jugar a todas estas cosas, lo veo como algo muy divertido”, confesó la actriz.

Como era de esperarse, varios usuarios en redes sociales dejaron sus comentarios y reacciones, elogiando la valentía de Sara Corrales por atreverse a grabar con una serpiente.

“Eso se llama ser muy profesional. No todos los actores podrían grabar escenas así. ¡Bravo!”; “Qué valiente, Sarita, yo me muero de tener una de esas encima de mí” y “Eso no fue actuado, eso fue real el susto”, son algunos mensajes hechos en la publicación.

Sara Corrales reveló los verdaderos motivos por los que rechazó a Gabriel Soto: “no quiero perder mi tiempo”

Sara Corrales y Gabriel Soto quedaron como protagonistas de una serie de especulaciones en los medios internacionales, debido a un supuesto romance que sostendrían durante las grabaciones de una telenovela en la que participaron. La colombiana fue tomada como la tercera en la relación del mexicano con Irina Baeva, por lo que más de una reacción salió a flote.

A pesar de que la actriz ya se pronunció al respecto en el pasado, recientemente, durante una de las emisiones del programa ‘Sale el sol’, de Imagen Televisión, el periodista mexicano Álex Kaffie contó que él se contactó con Corrales y ella le contado sobre el rechazo que le hizo a Soto.

La pareja se vio involucrada en rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @gabrielsoto - @saracorrales

“Yo contacté a Sara Corrales, que ya se encuentra en Colombia (...) y le hice la pregunta si lo de Gabriel Soto cuajó o no cuajó”, fueron las primeras declaraciones del periodista, para después leer el mensaje textual que explicaba por qué no se interesó por el actor mexicano: “Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz”.

Por último, las declaraciones terminan con algo muy contundente para Soto: “Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”, concluyó la colombiana en el mensaje que le envió al periodista.