“Ubícate”, le dijo Sara Corrales a Róbinson Díaz cuando él le volvió a “echar los perros”

Sara Corrales es una de las mujeres más famosas de Colombia desde que adquirió trascendencia nacional por su participación en el ‘reality show’ Protagonistas de novela, en el que quedó como finalista y que le abrió las puertas a muchas producciones televisivas en el país como En los tacones de Eva, Vecinos, Los Victorinos y El clon, para luego dar el salto internacional y estelarizar series como El señor de los cielos, El último rey y Mi camino es amarte.

Pero también hubo algo que puso a Sara en los titulares de todos los tabloides no solo en Colombia, sino en todo Latinoamérica y fue su romance con el actor Róbinson Díaz, que fue polémico porque transcurrió mientras el actor estaba casado con la también actriz Adriana Arango, escándalo que terminó en el divorcio de dicho matrimonio y en una Sara que buscó nuevos horizontes, terminando radicada en México, donde ahora triunfa como actriz.

Corrales acaba de tomarse una pausa de su último proyecto en México, en el que le da vida a Úrsula, la villana. Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

Esta aventura amorosa que terminó de la peor forma ya había quedado en el olvido, pues sucedió mientras Sara y Róbinson trabajaban juntos en la novela ‘Vecinos’, que se emitió entre 2008 y 2009, y tan atrás quedó esa página que actualmente Díaz y Arango están juntos, pues ella lo perdonó y volvieron a reconstruir el hogar que ya tenían.

Pero ahora Sara vuelve a revivirlo todo con la pasada entrevista que le concedió a la periodista y actriz mexicana Mara Patricia Castañeda, conocida por ser la exesposa de Vicente Fernández Jr. En el canal de YouTube de la también productora, la colombiana reveló detalles inéditos de lo que sucedió con Róbinson, incluso después de que se supo todo el escándalo, pues –al parecer– el paisa quería un segundo tiempo con su coterránea y ella se encargó de dejarle claro que eso no iba a suceder jamás.

La actriz y modelo cuida mucho su figura con comida vegetariana y mucho ejercicio. Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

“Después me lo vuelvo a encontrar varios años aquí en México, ya era una mujer y, por supuesto, ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó. Entonces, pues nada, me lo vuelvo a encontrar y vuelve a intentarlo y le dije: ‘ay, mi vida, mi vida, no, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya no soy la misma niña de antes, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no, bye’”, declaró la paisa en la entrevista.

Estas declaraciones han resonado fuertemente en todo el país, pues dicho encuentro se habría dado cuando los dos actores tuvieron que volver a compartir set en la serie El señor de los cielos y esto se dio entre 2013 y 2014, siendo este último año en el que Adriana le dio una nueva oportunidad a Díaz, quedando en entredicho si en efecto hubo una búsqueda doble de romance, en el mismo momento, por parte del actor antioqueño.

Sara triunfa en México

La actriz antioqueña tuvo su debut en ‘El señor de los cielos’ en cuanto a televisión mexicana y latinoamericana se refiere, pues el papel de Matilde le ayudó a mostrar todo su talento, que fue muy bien recibido por el público azteca y así la paisa ha logrado consolidarse durante más de una década allí, logrando radicarse en el país manito de forma definitiva y trae a su madre a visitarla cada vez que puede, quien se queda hasta tres meses acompañándola mientras ella va a los sets de grabación a deslumbrar y enamorar con su profesionalismo y su belleza.

La actriz no quiso decirles a sus seguidores que está disfrutando de las playas de Costa Careyes. Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

Hoy, Sara hace parte de la producción Mi camino es amarte, donde hace las veces de la villana, rol por el que debe pasar varias horas en sesión de maquillaje mientras le imprimen los tatuajes que Úrsula, nombre del personaje, debe tener, que han generado mucho revuelo entre sus más de 3,3 millones de seguidores, quienes a veces piensan que son de verdad y pegan el grito en el cielo, asunto que la antioqueña ya ha atajado en varias ocasiones, dejándoles claro que se trata de un atisbo más de la “magia” de la TV.