Sara Corrales se destapó y reveló si tiene un romance con Gabriel Soto

Sara Corrales y Gabriel Soto quedaron como protagonistas de una serie de especulaciones en los medios internacionales, debido a un supuesto romance que sostendrían durante las grabaciones de una telenovela en la que participaron. La colombiana fue tomada como la tercera en la relación del mexicano con Irina Baeva, por lo que más de una reacción salió a flote.

A pesar de que la actriz ya se pronunció al respecto en el pasado, un medio de entretenimiento quiso entrevistarla y preguntarle por lo que pasaba con su colega. La celebridad no dudó en responder y destapar la verdad sobre todo este supuesto acercamiento.

Sara Corrales concedió un diálogo al programa Hoy, donde señaló que Gabriel Soto era un “hombre maravilloso” y su admiración por él era genuina. La artista mencionó todo lo que aprendió de él y el apoyo que recibió cuando las jornadas se volvían tensas.

Sara Corrales brilló en la televisión internacional - Foto: Instagram @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

“Claro, claro que nos relacionan con los actores con los que estamos. Hace parte de nuestra carrera, uno aprende a lidiar con los comentarios de la prensa. Soto es un hombre maravilloso al que le aprendí muchísimo también, es un hombre sumamente disciplinado, talentoso y algo que me encanta de él es que es un excelente papá”, dijo Corrales.

“Tuve la oportunidad de conocer a sus hijas porque las llevó varias veces al set, se me hicieron niñas maravillosas, dulces, tiernas, maravillosas”, agregó, enfatizando en las noticias que salieron a la luz.

Reconocido actor mexicano. - Foto: Instagram @gabrielsoto

De igual manera, la colombiana indicó que su mamá siempre le había inculcado valores desde pequeña, por lo que todo el aprecio y agradecimiento por el actor se reducía a una buena amistad tras el trabajo realizado en la telenovela.

“Mi mamá me inculcó un amor enorme por mi amor propio y mi autorespeto. Yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento”, mencionó.

Para finalizar, Sara Corrales agregó que estaba buscando un hombre soltero, fiel y con características muy puntuales, por lo que aún tenía las puertas abiertas a quienes desearan postularse.

“Busco un hombre soltero, leal, fiel, comprometido con la relación y seguiré con las inscripciones abiertas”, agregó entre bromas.

Rumores de romance por un video

De acuerdo con lo que se mencionó, Sara Corrales quedó en el blanco de comentarios por unos fragmentos de video en los que aparecía bailando con Gabriel Soto Díaz, reconocido talento mexicano. Este contenido se difundió y generó rumores de un posible amorío, el cual fue tomado como influencia directa para que la relación sentimental del artista con Irina Baeva sufriera afectaciones, llegando a terminar.

Pese a que todo fue una ola de chismes en medios internacionales y cuentas de Instagram, esta cercanía entre los actores se debe a la telenovela que están grabando actualmente, en compañía de otras celebridades como Alberto Estrella y Alfredo Gatica.

Ante las especulaciones que surgieron, Sara Corrales decidió pronunciarse al respecto y conceder una entrevista a algunos medios, señalando que todo esto era un malentendido que se generó por un clip que grabaron dentro de la producción en un momento de compartir y disfrutar.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas”, dijo la colombiana frente a las cámaras.

En el diálogo con Univisión, la antioqueña puntualizó en que tenía mucho contacto con Gabriel Soto, debido a las largas jornadas de grabación y el fuerte equipo que consolidó el elenco con el paso del tiempo.

“¿Cómo no? Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, señaló.

El medio internacional consultó a Corrales sobre los rumores de este supuesto amorío y si lo había hablado con su compañero de producción. La artista mencionó que todo esto les dio risa, debido a los titulares amarillistas que aparecieron en la prensa.

“Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”, comentó, luego de soltar algunas risas.

Sara Corrales, reconocida actriz colombiana que triunfó en la televisión @saracorrales. - Foto: Foto: Instagram @saracorrales.

Por último, Sara detalló que se le vio muy contenta en este video porque aprovechó su sangre colombiana para contagiar a sus compañeros y ponerlos a bailar un rato, mientras esperaban que escampara. La celebridad afirmó que se le podía ver caracterizando a su personaje, por lo que no entiende de dónde se sacó todo de contexto.

“Yo estoy caracterizadísima de Úrsula [su personaje en la producción], él de Memo [el personaje de él], fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro. Empezó a llover, entonces todos nos metimos al salón y yo como buena colombiana pongo a bailar a todo el mundo”, agregó.

Con estas declaraciones quedó claro que entre la pareja no existe más que una amistad y cercanía profesional, por lo que se derrumban los chismes de un romance.