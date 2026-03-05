Gente

Sara Corrales destapó cuándo nacerá su bebé y reveló la nacionalidad que tendrá: “El mejor regalo que me puedo hacer a mí”

La actriz compartió una serie de publicaciones, las cuales dieron una idea de cómo será la llegada de la bebé.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Sara Corrales, actriz colombiana.
Sara Corrales, actriz colombiana.

Sara Corrales se ha posicionado como una de las figuras del entretenimiento nacional con mayor presencia internacional. Su participación en distintas producciones televisivas y su disciplina en el mundo artístico le han permitido conquistar al público dentro y fuera del país. A esto se suma su actividad en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida cotidiana y algunos detalles de su carrera.

A pesar de que la artista ha procurado mantener un perfil discreto en lo relacionado con su vida privada, en los últimos meses sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que pocos anticipaban. El anuncio, que rápidamente despertó reacciones entre sus fanáticos, marca un punto importante en su historia personal y refleja el inicio de una etapa llena de emociones y transformaciones.

La revelación fue hecha a través de un video difundido en sus plataformas digitales, en el que la intérprete aparece junto a su pareja, Damián Pasquini. En el clip, ambos confirmaron que están esperando a su primera hija, una noticia que celebraron con entusiasmo y que simboliza el crecimiento de su familia.

No obstante, recientemente, Sara Corrales realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde indicó cuándo nacería su hija, Mila, además de un detalle clave en este proceso.

La actriz de Vecinos mencionó que su bebé nacería a mitad de mayo, por lo que ya se estaba preparando para aquel momento en el que se conocieran.

“Esta bebecita estará en este cochecito a mediados de mayo”, escribió en un post.

Sara Corrales y su pareja comparten el momento de la revelación de su bebé
Sara Corrales y su pareja comparten el momento de la revelación de su bebé Foto: Instagram @saracorrales

De igual manera, explicó que, para la llegada de la niña, su madre estaría presente en este espacio, acompañándola en todo lo que pasaría de aquí en adelante. Junto a su progenitora, su mejor amiga también llegaría a México, recibiendo un respaldo muy grande.

Pero por supuesto que la señora Mercedes Castillo va a estar aquí en ese momento tan especial; creo que es el mejor regalo que me puedo hacer a mí, el que mi mamá me acompañe en un momento tan importante; es el mejor también que le puedo hacer a ella porque ella soñó toda la vida con su nieta y con este momento tan especial, y también es el mejor regalo que le puedo dar a Mila, de que pueda disfrutar de su abuela y de ese amor tan bonito que viene de parte de los abuelitos”, comentó en un clip.

La menor contará con la nacionalidad colombiana, mexicana, argentina e italiana, por lo que la consideraba una “ciudadana del mundo”.

