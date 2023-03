Mia Khalifa desafió las políticas de Instagram; posó ligera de ropa y deslumbró a más de uno

La exactriz de cine para adultos —retirada de la industria hace unos años— Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa, que actualmente vive en Estados Unidos, dejó atrás su pasado para incursionar en el mundo del modelaje, además de convertirse en una influencer.

Asimismo, la joven de origen libanés, de 30 años, ha aprovechado su reconocimiento, especialmente con los más de 27 millones de seguidores alrededor del mundo para abrir una cuenta en el sitio para adultos OnlyFans —plataforma en que las personas suelen ‘vender’ sus fotos o videos con poca ropa y muy sensuales—.

Pues bien, recientemente, la influencer decidió publicar un álbum de fotografías donde dejó a más de uno ‘loquito’ por mostrar demás. Allí, lució sin ‘nadita’ de ropa desafiando las políticas de Instagram. Incluso, se alcanza a ver que solo unas letras son las que tapan ciertas áreas, y en otras, aparece con una sudadera rosada.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, unos elogiando a la mujer y otros por el contrario, cuestionaron el porqué se tapaba cuando “muchos” ya “conocían” sus curvas: “Cómo si ya no hubiéramos visto lo que cubres”, “Cómo si ya no hubiéramos visto lo que cubres”, “Like si eres fan de Mia” y “eres una reina sexy”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe mencionar que, Khalifa, semanas atrás, generó polémica entre los usuarios. En una entrevista con la modelo americana Emily Ratajkowski, en el podcast High Low with EmRata (‘Altos y Bajos con EmRata’), hablaron sobre el trabajo sexual y la imagen corporal.

Durante la conversación, la exactriz de cine para adultos declaró que los hombres que buscan desenfrenadamente chicas que son muchos años menores que ellos están hambrientos de poder y sufren de tristeza.

“Se están quedando cortos en muchos lugares y ese es el único lugar al que pueden acudir para sentir que tienen algo en la escala del poder”, agregó. Por su parte, la modelo americana le dio la razón a Khalifa y complementó: “En última instancia, es depredador”.

Las declaraciones de Mia dieron mucho de qué hablar entre los internautas, por lo que, unos días después, la joven de origen libanés decidió explicar mejor a lo que se refería a través de las historias instantáneas de su cuenta oficial de Instagram.

“Esa es una niña, ella es una niña. Su corteza prefrontal todavía funciona como una niña. Por lo tanto, un hombre que persigue a una mujer tan joven es un maldito depredador”, señaló.

Desde hace meses, se supo que el cantante puertorriqueño Jhay Cortez empezó a tener una relación amorosa con la reconocida exactriz de cine para adultos. A través de redes sociales se hizo pública su unión y, desde entonces, los cibernautas han estado atentos de cualquier manifestación.

Pero a pesar de que se confirmó que estaba saliendo con el latino, las publicaciones juntos empezaron a escasear. Lo mismo pasó con Cortez.

Entre lo más reciente, la dupla de celebridades suele compartir fotografías de su estilo de vida individual y nada más. En consecuencia, los portales de farándula consignaron que todo parece que llegó a su fin, pues la ausencia de los post y la decisión de dejar de seguir al artista, daría cuenta de que hubo una ruptura.

A principios de agosto, la modelo libanesa, subió un tuit en el que prendió la alerta. De hecho, los usuarios digitales dicen que Cortez pudo haberle sido infiel.

“Lo más vergonzoso del mundo en este momento es una novia, orando por todos ustedes”, escribió la exactriz porno.

Sin embargo, antes de eso, Mia ya había publicado otro tuit en el cual parece una indirecta y en donde se refiere específicamente a la acción de engañar, por parte de los hombres en general.

“Los hombres que engañan para impresionar a otros hombres son cursis”, se lee en la red social del pájaro azul.

Varios internautas dieron a conocer su punto de vista sobre el tema del engaño: “Los hombres engañan porque los hombres quieren opciones”; “El problema es que no entiendes a los hombres. Si quieres un hombre leal, tendrás que bajar tus estándares y conseguirte el hombre promedio”; “Es fácil que las mujeres engañen. ¿Hombres? No tanto”; “Los hombres que están impresionados con el engaño de otros hombres, en lugar de horrorizarse por ello, son la máxima inmundicia tóxica. Y no representa al resto de los hombres que somos fieles”, se lee en la caja de comentarios de Twitter.