Mia Khalifa, ¿con ‘outfit’ de calle o pijama?, se refirió nuevamente al Mundial de Qatar

El Mundial de Quatar que está a horas de ser historia, es un tema del que muchos influencers han hablado. Principalmente, al comienzo por las críticas relacionadas con condiciones laborales, pero luego por las sorpresas, por el desempeño de las selecciones y por todas las curiosidades que han vivido millones de aficionados al oeste de Asia.

Una de las mujeres que llama bastante la atención, conocida mundialmente como Mia Khalifa, quien está en Qatar, se refirió en una de sus últimas publicaciones, a la selección de Marruecos.

“How Morocco is waiting to see who they’ll eliminate next”, escribió en su cuenta de Instagram.

La influencer, que es seguida por más de 27 millones de usuarios, acompañó su frase de unas sensuales fotografías.