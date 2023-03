“Estaba intoxicado”: Matías Mier ni en Indonesia deja de hablar de su pasado con Melissa Martínez

“Pido perdón, principalmente a ella, y pido que se detengan las especulaciones y el acoso que ha venido sufriendo Melissa”, dijo Matías Mier en septiembre de 2022 en su Instagram cuando decidió por primera vez hablar de su separación con la periodista barranquillera.

El futbolista posó junto a su familia - Foto: @codina592

Sin embargo, cinco meses después esas palabras no solo las borró de sus redes, sino que también parece haberlas olvidado.

El jugador, que pasó por Junior, Equidad y Santa Fe, y se fue al Bhayangkara de la Primera División de Indonesia, concedió una entrevista al Diario Ovación y confesó por qué se fue tan lejos a seguir jugando fútbol.

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad casi sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, indicó Mier que ya renovó con su equipo por dos años más, según indica en su nota el periodista Pablo Cupese.

Mencionar que estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas de inmediato se relacionó con Melissa Martínez, pues la separación de ambos fue un boom mediático en Colombia. Esto teniendo en cuenta que el futbolista al parecer la engañó con una de las practicantes del equipo de prensa de Independiente Santa Fe llamada Valentina Rendón, con quien está actualmente y de hecho ya ha ido a visitarlo a su nuevo hogar.

“Un día me dice ‘mirá que un amigo de un amigo te quiere contactar’ y ahí le dije que le pasara mi número, no me quise hacer ilusiones, pero al otro día escribe y me dice que había una posibilidad para jugar acá, le dije que me bajara una oferta, lo hablamos y se concretó”, contó sobre cómo fue su salida de Colombia gracias a Washington Ortega.

Matías Mier y Melissa Martínez estarían separados desde hace algunas semanas - Foto: Instagram: Melissa Martínez/Rechismes

Lo cierto es que Matías parece no aplicar la frase de los caballeros y perder la memoria en el tema extrafutbolístico.

Mientras tanto, Melissa Martínez ha guardado cautela y prudencia de su relación con el delantero y sigue su exitosa carrera en ESPN Colombia y con varias marcas en redes sociales.

“Qué falta de respeto”: Ana Karina Soto se fue contra Matías Mier por foto con su novia

La mamá de Matías Mier, Rosa Codina puso a arder las redes sociales cuando publicó una foto con su familia y la nueva novia de su hijo mayor. Sin duda, la imagen ha desatado todo tipo de reacciones. Una de ellas fue Tatiana Franko, amiga íntima de Melissa Martínez, quien con una evidente ironía en sus palabras, manifestó que Mier y Meli aún no han legalizado el divorcio.

“¡Wooooow! ¿Suben foto familiar y los papeles de divorcio ni han salido? ¡HAY NIVELESSSS DE NIVELES!”, señaló Franko.

Ana Karina Soto —también amiga de Melissa— aprovechó el comentario de Tatiana para entrar en la discusión, quien con indignación manifestó: “¿Novia? ¡Qué falta de respeto con la persona que estuvo con él y con sus papás apoyándolos! ¿Esos señores qué? ¡Por Dios, cómo se equivoca uno con la gente!”.