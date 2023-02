‘Survivor’ repuntó y sigue liderando el rating de la televisión colombiana

La nueva versión de La isla de los famosos, Survivor, que compila todo lo que se ha visto de este reality del Canal RCN, se estrenó el pasado 23 de enero de 2023 que ha tenido ya cuatro temporadas y por el que han pasado infinidad de famosos, luchando contra el hambre, la incomodidad, las pruebas físicas y mentales arduas y una convivencia en situación de hacinamiento y a la intemperie.

Esta vez son 22 los famosos que llegaron a una isla inhóspita de Punta Cana, República Dominicana, con el reto de sobrevivir hasta que logren ser los vencedores de la competencia, asunto que cada vez se hace más imposible, pues en los ocho capítulos que llevan admitidos, ya han sido varios los famosos que se han lesionado luego de fuertes accidentes y han renunciado de forma definitiva al reality.

'Survivor: la isla de los famosos'. - Foto: Canal RCN

Los golpes y los males físicos de los participantes no son el único ingrediente de este programa, las peleas y las rencillas también son el pan de cada día, generándole un toque de drama, polémica y morbo a este reality que hasta el momento es el más visto por la audiencia colombiana, tal como lo registra Ibope.

En sus redes sociales, la empresa medidora de audiencia mostró que en la emisión del capítulo del miércoles 2 de febrero, Survivor se mantuvo en el primer lugar del rating colombiano con 7.39 puntos, seguido de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. y la bionovela Leandro Díaz, con 7.16 y 6.96 puntos respectivamente. Esto quiere decir que el Canal RCN tiene dos producciones dentro del pódium de lo más visto en Colombia.

Las fricciones entre los concursantes de 'La isla de los famosos' ya se empiezan a evidenciar. - Foto: RCN

La Descarga, NS Noticias y Los Briceño le siguen en la lista con un puntaje que va entre los cinco y los seis puntos de rating, dejando a Caracol Televisión en esta parte de la tabla, que no ha tenido variación importante en la última semana, pues los puestos que se mueven son casi siempre los mismos: el reality musical donde Marbelle es mentora y la bioserie, protagonizada por Silvestre Dangond.

🇨🇴 #RatingOficial - 02 de febrero de 2023 pic.twitter.com/BwDNXyzvzT — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 3, 2023

Cabe resaltar que un primer puesto con tan solo 7 puntos de rating es muy bajo a comparación de otras producciones como La Voz o El Desafío que han logrado entre 11 y 14 puntos. Sin embargo, el récord lo tiene la épica novela Yo soy Betty, la fea con 15 puntos alcanzados en su tercera retransmisión, siendo los capítulos de la legendaria junta directiva los que han logrado mantener cautiva a la audiencia colombiana.

El drástico cambio de Tania Robledo, actriz de ‘Padres e hijos’, y exparticipante de ‘La isla de los famosos’

La exparticipante de La isla de los famosos que hasta hace poco tuvo que abandonar la competencia se ganó el corazón de los colombianos después de su participación en la exitosa producción de Padres e hijos. Sin embargo, a una corta edad y en busca de mejores oportunidades, esta mujer de 48 años se radicó en México y a partir de ese momento, se inclinó más a participar en películas con contenido erótico.

El cambio de la actriz con el paso de los años

Después de haberse “desaparecido” por tanto tiempo, más de un televidente del Canal RCN quedó sorprendido por su participación en Survivor donde lamentablemente no duró mucho tiempo y era señalada como una de las “más débiles”.

Tania Robledo actualmente tiene 48 años - Foto: Cortesía Canal RCN

¿Cómo fue la salida de Tania Robledo de ‘La isla de los famosos’?

Fue muy evidente que la convivencia en el equipo de la actriz era bastante complicada, pues se presenció una de las discusiones más elevadas hasta el momento, esta vez protagonizada con su partner de equipo, Lina Real. “Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte”, fue el comentario de la actriz que terminó en discusión.

Sin embargo, la atleta y fisiculturista se lo tomó personal y expresó: “Ay a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mier**… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Lo que nadie se esperaba es que en medio de la discusión, Robledo se cayera y se lesionara uno de sus brazos, quedando fuera de la competencia. Algo que no sorprendió a los televidentes es que después de su salida, sus compañeros se sintieron felices y aliviados, y así se lo hicieron saber a Tatán Mejía y a todos los espectadores del programa.

La actriz salió de la competencia por una lesión. - Foto: Captura de pantalla Youtube Canal RCN

Posterior a su salida, la actriz tuvo un espacio como es usual para los eliminados del reality en el programa matutino de Buen día Colombia, en el que habló sobre lo sucedido y expresó su inconformidad con la actitud de varios de sus compañeros de equipo, quienes al parecer la defraudaron.

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede llegar a ser el ser humano. Burlarse de una desgracia como partirme una mano, que no es cualquier cosa, mi mano derecha. Gracias a Dios, aquí estamos. Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, me pude dar cuenta que es alguien más generoso, pero por todos. Son muy malos y crueles. Increíble”, expresó la actriz en tono decepcionante.