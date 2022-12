Haydée Ramírez, actriz de ‘padres e hijos’, habla de la muerte de su hijo por problemas de adicción

Haydée Ramírez es una reconocida actriz colombiana, que formó parte del elenco del programa Padres e hijos, así como de las producciones Amor y vivir, Café con aroma de mujer, Azúcar, entre otras, las cuales la catapultaron en la cima de la televisión colombiana.

No obstante, la famosa interpreté, años atrás, tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles en su faceta como madre, ya que su hijo falleció por adicciones, específicamente en las drogas y alcohol.

Haydée ha confirmado en varias oportunidades que la muerte de su hijo Gustavo, la cual sucedió el 17 de noviembre de 2018, la tuvo en terapia constante, debido a que la depresión que padeció a partir de esa fecha.

Asimismo, en una entrevista para el programa La Red la actriz se volvió a referir sobre el tema, dando detalles de trágico momento. “Él comenzó a mezclar alcohol, drogas y eso hizo que no fuera un cuadro de ansiedad y depresión, sino un cuadro de adicción”, manifestó en primera instancia.

La actriz confirmó que Gustavo estaba dispuesto a someterse a un tratamiento, razón por la cual ambos decidieron pasar un tiempo en familia alejados de la ciudad. “Pasamos un mes fantástico. Cuando él se sintió bien, siguió trabajando”, indicó.

Sin embargo, Haydée confirmó que un día recayó y lo tuvo que trasladar de urgencias a una clínica, en donde falleció, según ella, “absolutamente intoxicado”.

Además, manifestó que en proceso de terapia logró hablar con su hijo en un encuentro guiado por médium. “En ese momento de desesperación, en medio de la negación, incertidumbre y sorpresa, hablé con él durante una hora que duró la sesión sobre cosas muy particulares que solo él y yo sabíamos”, aseveró.

De igual manera, aseguró que la manera de afrontar la pérdida de su hijo fue por un grupo de apoyo de padres, los cuales también perdieron a sus hijos, motivo por el cual ahora ayuda a las familias que tienen que afrontar este difícil momento.

Finalmente, la actriz le envió un mensaje a los amigos de las personas que está viviendo el duelo, esto con el propósito para que estén en los momentos difíciles.

“Si se tiene a una persona que te acompañe, esté pendiente de ti, eso realmente ayuda porque uno en esos momentos está en ‘shock’. Hablar ayuda, el discurso es sanador”, puntualizó.

Chyno Miranda reapareció y contó todo sobre su proceso de rehabilitación

Mucho se ha especulado sobre la salud y el paradero del cantante venezolano Chyno Miranda, quien ha sufrido fuertes quebrantos de salud desde 2021 y todo en un marco de incertidumbre por su locación, los tratamientos que se estuvo realizando y la notoria falta de comunicación de él con su familia y amigos.

Sin embargo, la espera terminó, pues ya está circulando en las redes sociales una entrevista del cantante luego de haber salido de rehabilitación, conversando con Irrael Gómez en un segmento digital llamado Conversaciones que no se publican, donde el artista habló abiertamente de lo duro que fue el último año para él y cómo ha podido superar este momento difícil de su vida.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”, relató el cantante, dejando claro que llegó allí en contra de su voluntad.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección”, aseveró.

Asimismo, afirmó que no lo dejaban tener contacto con su novia, Astrid Torrealba Falcón, quien sería la que estaría costeando los servicios médicos del cantante, quien no tendría acceso a sus cuentas en Estados Unidos.

Finalmente, Miranda dejó muy claro cómo se siente ahora que vuelve a estar “en libertad”, luego de estar en rehabilitación en una institución llamada La Catedral. “Me siento un hombre nuevo, gracias a Dios, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia, de los seres queridos.