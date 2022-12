Natalia Reyes, en el ojo del huracán por polémico trino mundialista: “Perdió África”

La actriz Natalia Reyes se ganó el corazón de los colombianos cuando estelarizó la serie Lady, la vendedora de rosas, producción basada en la vida de Lady Tabares, la protagonista de la cinta de Víctor Gaviria.

Luego del éxito de la producción colombiana, la bogotana logró dar el salto a Hollywood al estelarizar la película Terminator: dark fate en 2019, un momento cumbre de su carrera que la ubicó en el radar de las grandes productoras y cuyo brillo le dio la posibilidad de robustecer su negocio hotelero en una isla de Cartagena, desde donde agita su activismo ambientalista y social.

Es precisamente esta faceta la que ha dejado ver en su cuenta de Twitter recientemente. Por eso, ayer, tras el triunfo de la albiceleste en la final de la Copa Mundo, la actriz generó gran revuelo con un comentario que reflejó lo que pensaba luego del encuentro entre las selecciones de Francia y Argentina, que dejó como gran triunfador a Lionel Messi y su equipo.

Pero, mientras centenares de luminarias de la farándula nacional celebraron el triunfo de Argentina y en redes sociales se desvanecieron en elogios y felicitaciones hacia dicho seleccionado, Natalia trinó sobre el tema con la intención de mostrar su opinión frente al país derrotado, Francia, que está conformado en su mayoría por jugadores que tienen raíces africanas, ya sea porque sus padres nacieron allí o porque ellos mismos llegaron al mundo en dicho continente. Un país además que tuvo muchas colonias francesas y toda una historia de explotación y saqueo.

“Perdió África” fueron las palabras de la discordia de Natalia Reyes, a quien le cayeron con toda en Twitter, tildándola de racista y oportunista por su comentario, para muchos malintencionado y para otros desfasado, con el único objetivo de aguar la fiesta del fútbol.

“Ese tipo de comentarios son racistas”; “¿por qué ese comentario, odio, racismo, resentimiento?”; “que desafortunado comentario; que no se note el racismo”; “¿por qué les molesta tanto la raza negra?” y “No le veo nada de malo que esos jugadores tengan raíces africanas”, son algunas de las respuestas en dicho hilo.

La actriz no fue la única famosa que compartió sus reflexiones alrededor del mundial, especialmente de cara a la gran final. Shakira, por ejemplo, antes que apoyar a algún equipo, mostró su preocupación por el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, que ha sido sentenciado a pena de muerte en su país por defender los derechos y las libertades de las mujeres.

Sin embargo, no todos estuvieron en desacuerdo con Natalia Reyes e incluso salieron a defenderla con propiedad en el tema, como la cantante Lido Pimienta, quien quiso dar una minicátedra de historia en la red social de Elon Musk. “Cómo no entienden lo OBVIO AQUÍ?!!!! Francia es uno de los países más racistas del mundo! Celebran a los jugadores negros solo si les generan goles… La ciudadanía no se les niega, pero ser nacidos en Francia no quiere decir que la sociedad europea los acepte como tal”, fueron las palabras de la artista, que también lograron tener sus respectivas respuestas y críticas.

“Todos los jugadores de Francia son nacidos ahí, es como que los Italianos digan que ganaron el Mundial porque la mitad de los jugadores de Argentina tienen esa ascendencia, es racista que solo hacen eso por ser negros, Marruecos tiene 15 nacionalizados y no dicen gracias a Europa”, le dijo a Pimienta un tuitero.

Ante eso, la cantante le respondió: “Y lo mismo se puede observar en Argentina, un país hermoso en Suramérica que, aunque comparta nuestra economía/políticas desastrosas y corruptas, con una xenofobia muy fuerte. Lo repito, podemos celebrar y criticar. Tapar la verdad nos aleja de la Paz que todes merecemos”.