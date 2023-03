Sara Uribe preocupó a sus seguidores por su estado de salud, ¿qué le pasó?

Sara Uribe, una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, está causando revuelo en las redes sociales, debido a una publicación hecha en las últimas horas, que deja ver el delicado estado de salud que está atravesando a raíz de una bronquitis crónica.

Inicialmente, la modelo paisa subió a sus historias instantáneas de Instagram, donde acumula 6,9 millones de seguidores, un corto video donde aparece con inhalador y nebulizadores debido a un quebranto de salud que tuvo por problemas respiratorios.

Sara Uribe tuvo que usar nebulizadores. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Horas después, Uribe apareció en varios videos explicando a sus seguidores cómo se encontraba y las razones por las que había tenido que usar el nebulizador.

“Cómo les parece que me dio una bronquitis crónica. Este ‘cuerpito’ tenía dolor en su columna y se tomaba [medicamentos] lumbar[es] diarios, pero no. La razón era que tenía los pulmones muy inflamados y me estaban doliendo... Me están haciendo terapias respiratorias, nebulizándome, ya tuve que ir a urgencias porque me asfixio mucho y me ahogo”, señaló la creadora de contenido.

De igual manera, manifestó que tuvo una noche difícil por culpa de la bronquitis crónica: “Sufrí de desespero (por culpa del quebranto de salud). Pero bueno, aquí voy. Esas no son penas para un guerrero. Estamos vivos, que es lo importante (...) Gracias por esos mensajes tan lindos que me mandan”, manifestó la modelo.

La modelo habló de su salud. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Finalmente, Sara Uribe les contó a sus seguidores que su hijo Jacobo, fruto de la relación sentimental que sostuvo hace varios años con el exfutbolista colombiano Fredy Guarín, se encuentra próximo a salir a vacaciones por lo que quiere tomarse “unos días de descanso” para “alejarse del ruido y el estrés” de la ciudad.

Pero mientras eso ocurre, la modelo aclaró que debe seguir con sus jornadas de trabajo, sin importar la situación de salud por la que esté atravesando.

Por otra parte, uno de los aspectos por los que se le considera una de las mujeres con más seguidores y más deseadas de la farándula nacional es, no solo su personalidad arrolladora, sino sus atributos físicos, que la convierten en la más elogiada y envidiada por hombres y mujeres.

La modelo se despachó contra una usuaria. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Pese a que muchos aseguran o creen que tiene varios procedimientos estéticos, no es así. De acuerdo con lo que ha contado por redes sociales, sus senos sí son operados, pero su cola no, ni tiene biopolímeros como otras famosas, entre ellas Marcela Reyes, Lina Tejeiro, Natalia Segura —también conocida como La Segura— y Jessica Cediel.

No obstante, ha resaltado que también se ha hecho lipotransferencias y, lamentablemente, una de las últimas le quedó “mal” y, aunque al comienzo trataba de taparse con lo que más podía, hoy en día lo muestra con orgullo.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y me quedó un morrito —de piel— y no me gusta cómo me quedó el ombligo, porque yo antes tenía todos los cuadritos y se me veía todo”, explicó Uribe a través de sus historias de Instagram.

Uribe mostró una vez más lo orgullosa que está de su cuerpo, tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en ropa interior, en la que dejó ver sus “imperfecciones”, pero a la que les añadió un emotivo mensaje: “Si me quiere así, me merece así”.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

De hecho, días atrás, Sara aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas de la red social para que sus fans le preguntaran sobre el tema que ellos eligieran. Allí, la famosa recibió varias, encaminadas a su vida personal y gustos, pero hubo una que llamó la atención de muchos, pues esta pregunta iba enfocada al tema sexual: “¿Cuál es tu pose favorita?”.

Sin evadir la inquietud, la modelo respondió de manera contundente y en compañía de una sensual imagen, donde aparece posando sobre la cama, cuál sería su pose favorita en la intimidad.