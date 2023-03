Sara Uribe no se aguantó ni una más; así le respondió a una mujer que la criticó en redes sociales

Sara Uribe es actualmente considerada como una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, además de ser una de las creadoras de contenido más comentadas en las plataformas digitales, donde acumula 6,9 millones de seguidores en Instagram.

Su paso por el reality Protagonista de Nuestra Tele 2012, donde quedó como ganadora, le dio mucho más reconocimiento público y adicional a esto, se ha ido ganando el cariño y la admiración de muchos colombianos que hoy en día siguen de cerca los detalles sobre su vida, entre ellos su día a día como mamá, empresaria y hasta las actividades que comparte con sus amigos.

Sara Uribe es criticada por su aparente subida de peso - Foto: Cuenta de Instagram @sara_uribe

Pues bien, recientemente, la también influencer dio de qué hablar en redes sociales, luego de recibir un comentario negativo hace tan solo unas horas. Sara interactuó de una manera muy casual con sus seguidores mientras secaba su cabello, fue entonces cuando recibió un comentario de una señora mayor, que la tildó de “cochina” por no retirar los cabellos de su cepillo personal. Ante la crítica “que no pidió”, la modelo no se quedó callada y le respondió de manera contundente.

“Como les parece que yo acabo de subir un video y yo estaba con mi cepillo que tenía mis pelos, que son míos y que es problema mío y una señora a esta hora, este día, lloviendo y se levanta a decirme: ‘limpie ese cepillo, yo no entiendo la manager suya cómo hace y cómo la deja salir así'... ¿A usted qué le importa vieja metida?”, señaló Sara en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

La molestia de la modelo fue evidente ante el comentario recibido por la mujer que, en varias ocasiones, le recordó que, sobre todo esa situación específica, era problema de ella.

Asimismo, le respondió: “Si hoy se levantó a joder, a criticar, a chimbe**r la vida, a hacerle el mal a otros pues vuelva y duérmase porque ni por aquí ni por allá le vamos a dar cabida a que nos dañe nuestra semana... Se fue de bloqueo porque no voy a permitir que siga entreteniéndose conmigo”, manifestó la empresaria.

Tras bloquear a la mujer de sus redes, Sara aprovechó para enviar una reflexión sobre las personas que inician una semana con malas energías en contra de otros, cuando en muchos casos, ni siquiera conocen la vida personal. A su vez, le recordó a sus seguidores que lo mejor es iniciar el día con buena vibra y positivismo.

En redes sociales se despachan contra Sara Uribe. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Esta no es la primera vez que, Sara Uribe es criticada por algo. Al ser considerada una de las mujeres con más seguidores y más deseadas de la farándula nacional es, no solo su personalidad arrolladora, sino también sus atributos físicos, que la convierten en la más elogiada por los hombres y envidiada por algunas de sus admiradoras.

Pese a que muchos aseguran o creen que tiene varios procedimientos estéticos, no es así. De acuerdo con lo que ha contado por redes sociales, sus senos sí son operados, pero su cola no, ni tiene biopolímeros como otras famosas, entre ellas Marcela Reyes, Lina Tejeiro, ‘La Segura’ o Jessica Cediel.

No obstante, ha resaltado que también se ha hecho lipotransferencias y lamentablemente una de las últimas le quedó “mal” y aunque al comienzo trataba de taparse con lo que más podía, hoy en día lo muestra con orgullo.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y me quedó un morrito –de piel– y no me gusta cómo me quedó el ombligo, porque yo antes tenía todos los cuadritos y se me veía todo”, explicó Uribe a través de sus historias de Instagram.

Uribe mostró una vez más lo orgullosa que está de su cuerpo, tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en ropa interior, en la que dejó ver sus “imperfecciones”, pero a la que les añadió un emotivo mensaje: “Si me quiere así, me merece así”.