Victoria de Petro en el Movistar Arena enreda a Ricardo Roa en el CNE: aquí, las facturas clave de $100 millones no registrados

Una está a nombre de “RICARDO ROA BARRAGÁN (No. 45) por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) y la otra a nombre de SERVI RED S.A.S (No. 44) por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000)”.

Según, Nexia Montes y Asociados, Roa “realiza una presunta subsanación, consistente en que el contrato por el servicio prestado no ascendía a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) sino de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000). No obstante, para esta Corporación no es de recibo la misma, teniendo en cuenta la firmeza de las precitadas facturas, las cuales —se itera— no fueron anuladas”.