Laura Acuña quedó ‘sin palabras’ tras conocer detalle oculto e inesperado de Eva Rey: “esta vieja hace de todo”

Laura Acuña se ubicó como una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de la televisión colombiana, debido a su extensa trayectoria en espacios de noticias y entretenimiento. La bumanguesa ganó reconocimiento con su trabajo y talento, robándose las miradas de miles de personas.

La colombiana logró catapultarse en otros espacios, conquistando con formatos diferentes y únicos en las plataformas digitales. Este fue el caso de su proyecto La sala de Laura Acuña, donde recibió a todo tipo de famosos y celebridades, presentando entrevistas graciosas y emotivas.

Recientemente, Laura Acuña, en su canal de YouTube, desempolvó una entrevista que le realizó a Eva Rey hace año, donde dialogaron y compartieron parte de la vida de la española. Las dos presentadoras charlaron sobre aspectos personales y profesionales, destapando curiosidades que pocos se imaginaban.

Según se detalló en un clip, la bumanguesa indagó un poco sobre el pasado y la realidad de la periodista española, contando un particular e inesperado dato que pocos conocen. La europea soltó una confesión relacionada con su infancia, dejando ‘sin palabras’ a la colombiana por todo lo que rodeó aquella época de su vida.

De acuerdo con las imágenes, Laura Acuña se sorprendió al saber que Eva Rey tenía un talento muy oculto, el cual era tocar el acordeón. La exintegrante de Muy buenos días indagó sobre este detalle, buscando saber de dónde venía este gusto musical.

“¿Usted por qué toca acordeón?”, preguntó la modelo en La sala de Laura Acuña.

La periodista española no evitó responder a la interrogante, mencionando que le tocó aprender a tocar este instrumento porque su familia no contaba con muchos recursos e ingresos. De igual manera, reveló que su hermano mayor obtuvo este objeto y luego se aburrió, por lo que ella accedió a él y lo conoció completamente.

Eva Rey mencionó que su sueño era tocar el saxofón, pero al no poder hacerlo, aprendió sobre el acordeón y desarrolló una habilidad que pocos saben. Su proceso avanzó, al punto de concentrarse bastante y disfrutarlo de principio a fin.

“Porque soy una desagraciada, porque vengo de una familia pobre en la que mi hermano mayor quería tocar algo y tocó el acordeón. Al año ya no le gustó y yo quería tocar el saxofón, pero solo había acordeón. Me tocó acordeón y le fui cogiendo el gusto”, dijo entre risas.

La creadora de Desnúdate con Eva confesó que con el pasar de los años se desencantó de este instrumento, pues consideraba que su preparación y estudio la alejaba de otros espacios de su vida. La realidad fue cambiando y se alejó de este terreno artístico.

“Venía estudiando la carrera. Entonces, cuando todas mis amigas iban de rumba, yo estaba estudiando periodismo y estaba en el conservatorio estudiando el acordeón. Tocar un instrumento es estar 5 horas al día, aprendí a tocarlo perfecto e iba a orquestas los fines de semana”, relató en esta charla con su colega, quien se mostró asombrada por la historia.

“Hubo un momento en el que todo el mundo se iba de fiesta y yo parecía la nerd, y yo soy la menos nerd, no me ha ido bien estudiando… Acabé odiando el acordeón, no lo quiero ni ver, me trae algunos malos recuerdos”, agregó a su historia, apuntando el impacto que generó este objeto en su pasado.

Laura Acuña, en un tono gracioso y jocoso, cerró este tema asegurando que Eva Rey hacía de todo en la vida, pues muchos desconocían por completo que poseía este talento musical. “Esta vieja hace de todo, ha hecho de todo, hasta hijos”, comentó con humor.

Las risas abundaron en el espacio, mostrando el tipo de química y buena onda que existía entre las presentadoras de la televisión y las plataformas digitales.