Laura Acuña recordó a Jota Mario en el aniversario de su muerte: revivió momentos bonitos que pasaron juntos

Laura Acuña se convirtió en una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas de la televisión nacional, debido a su extensa trayectoria en los medios y al paso que dio por diferentes formatos famosos.

La colombiana ha integrado distintos proyectos a lo largo de su carrera, con los cuales conquistó el corazón de los espectadores, quienes buscaron conocer más de su vida lejos de los sets de grabación.

La presentadora se sinceró sobre detalles de su vida personal. - Foto: Instagram @lauraacunaayala

Al ganar reconocimiento con su talento y trabajo en la pantalla chica, la bumanguesa hizo que sus fieles seguidores despertaran interés y curiosidad por saber un poco más de su vida personal, familiar y laboral. Miles de personas la siguieron en Instagram interactuaron con ella y se sintieron identificados con detalles de su estilo y rutina diaria.

Uno de los momentos que marcó la vida de la celebridad colombiana fue la partida de uno de sus mejores amigos, quien cerró sus ojos hace algunos años. El famoso presentador Jota Mario Valencia murió en 2019 y Laura Acuña resultó ser una de las personas más afectadas, quien ha evitado tocar el tema por el dolor que le causaba.

Laura Acuña y el presentador Jota Mario Valencia, quien falleció en 2019. - Foto: Instagram @lauraacunaayala

La modelo no negó el impacto que tuvo esta noticia en su vida, cuando despidió para siempre a una de las personas que se convirtió en un apoyo incondicional en su realidad. Aunque guarda silencio con respecto a la partida del productor, Acuña siempre tiene presente la fecha del aniversario de su muerte y lo recuerda en los escenarios digitales.

Este 6 de junio de 2023 no fue la excepción, pues Laura Acuña recurrió a su cuenta oficial de Instagram para subir un carrete de tres fotos, con las cuales revivió situaciones especiales que atravesó con Jota Mario.

Jota Mario Valencia Bogota, diciembre 17 de 2013 Foto Imagenreina Jet Set. - Foto: Alfonso Reina

“Haces falta todos los días”, escribió en el pie de foto del post, donde agregó emojis para demostrar la tristeza que le causaba recordar a su gran amigo.

En las imágenes se aprecia al presentador alzando a sus hijos, abrazándola y leyendo un texto. La presentadora dejó en claro que siempre lo lleva en su corazón y que el recuerdo nunca se desvanece de su memoria.

Laura Acuña confesó emotivo detalle al hablar de Jota Mario Valencia

En diálogo con Eva Rey para Desnúdate con Eva, Laura Acuña recibió una interrogante sobre cómo estaba llevando en la actualidad este dolor por la muerte de su amigo. La española enfatizó en que sabía cómo era el sentimiento entre ambos, además de que conocía la historia de aquella dupla que hicieron por años.

“¿Cómo lo llevas tú? Lo tuyo con Jota era muy largo”, preguntó la periodista.

Laura Acuña se refirió a su gran amigo Jota Mario Valencia. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@lauraacunaayala

Laura Acuña se sinceró y afirmó que no mejoraba esa sensación que tenía en su pecho, pese a que se entendía y se aprendía a lidiar con el vacío que dejaba aquella persona. La abogada mencionó lo complicado que es todo, al punto de que aún llora y aún recuerda a su compañero de vida.

“No sé si te ayude mucho, pero eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año de haberse ido para el otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”, dijo en el videoclip, donde comenzó a quebrarse su voz.

La presentadora habló un poco sobre su vida personal y la ausencia de Jota Mario en su realidad. - Foto: Captura de pantalla Youtube Desnúdate con Eva

De igual manera, la bumanguesa señaló que soñarse con Jota Mario Valencia la ayudaba a sentirlo de alguna forma, reviviendo esa imagen que tenía de él porque nunca se iba a ir. “Tú aprendes, aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque sí hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van, no se van”, agregó a sus declaraciones.

Con los ojos aguados, Eva Rey le preguntó a su colega si aún tenía el número o los chats del presentador, puntualizando en si leía o revisaba los chats para acordarse de cosas. La modelo afirmó que sí y reveló que conservaba los audios que le envió su amigo tiempo antes de morir.

Laura Acuña comentó sobre el detalle que guardaba de Jota Mario. - Foto: Cuenta de Instagram @lauraacunaayala

“Yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero los audios los tengo guardados porque es una manera de recordar, recordar todas las cosas divertidas. Contarle a alguien cosas o revivir anécdotas de él, todo eso te ayuda”, mencionó en la entrevista.

Por último, Laura Acuña volvió a afirmar que no era fácil para ella ni siquiera hablar del tema, por lo que nunca le dejaría de hacer falta un abrazo o un mensaje de voz de Valencia.

“Para mí no se ha hecho más fácil, yo aprendí a vivir con eso. Cada vez que me sueño con él, me levanto feliz, pero hablar del tema para mí es muy difícil todavía. Nunca me va a dejar de hacer falta un abrazo o la voz”, concluyó con lágrimas.