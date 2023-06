Así es la vida de lujos que tiene Carolina Soto y su esposo ¿cuánto ganan?

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. La caleña es una de las caras de ‘Día a Día’ junto a Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty. Su personalidad, carisma y cercanía la ha caracterizado entre el resto de presentadores, incluso en una ocasión la compararon con Gema de ‘El desafío: the box’.

Carolina Soto es una de las presentadoras más carismáticas de 'Día a Día'. - Foto: Instagram

A pesar de que cada uno de estos presentadores cuenta con seguidores y particularidades de su propia vida que los hace llamar la atención de los fanáticos de una forma diferente, lo cierto es que Carolina ha logrado que muchos en el país estén pendientes de su vida profesional y privada, pues según los comentarios que le dejan en redes sociales, muchos ven el programa por su carisma y personalidad, hasta hay quienes dicen que “es mejor que Carolina Cruz”.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo y al ser una figura pública está expuesta a recibir todo tipo de comentarios, muchos de estos de personas que opinan sobre su cuerpo, si tiene o no cirugías, hay algunos que critican su ombligo y otros que no creen que se natural puesto que ella ya tiene dos hijos. Además, también hay quienes se preguntan cuánto gana la presentadora y su esposo, pues aseguran que viajan de manera frecuente y su hogar es envidiable.

Gracias a las redes sociales y a su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de tres millones de seguidores, no es un secreto para nadie la vida que Carolina Soto se da en los momentos en los que no está frente a las cámaras del programa ‘Día a día’ del Canal Caracol. Cada fin de semana, como señalan los fanáticos, Carolina se va de viaje con su familia para lugares como Medellín, Cartagena y Cali o incluso fuera el país, pues hace poco estuvo en Argentina y también de crucero.

Carolina Soto y su esposo han dejado ver su sólida relación - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Cabe destacar que son muchos los seguidores de Soto en las redes sociales que aseguran estar pendientes de sus publicaciones, pues allí la caleña sube contenido sobre cómo vestirse y cómo decorar el hogar, por lo cual muchos han notado el amplio apartamento en el que vive la famosa con su esposo y sus dos hijos en una impresionante vista de los cerros orientales de Bogotá.

Por lo tanto, hay quienes han querido especular cuánto gana Germán González, esposo de Carolina, no se sabe a ciencia cierta, pero sobre Soto el portal Publimetro comenta que por lo general los presentadores de televisión ganan bien y una persona con el reconocimiento, fama y trayectoria como las cualidades que posee Soto podría estar ganando entre los 40 y los 60 millones de pesos mensuales.

Esto dijo hace unas semanas Carolina Soto sobre los gastos en su hogar: “Los gastos de la casa, las vacaciones, todo lo de los niños es entre los dos, porque finalmente él trabaja y yo también trabajo. Entonces lo que nos gusta es como eso, no se vea como todo superpartido y dividido, sino que todo es de todos. Así hacemos y nos ha funcionado superbién”.

Entre risas, Soto y González también revelaron una dinámica muy privada de pareja cuando se trata de salir de su casa a disfrutar de las vacaciones o algún viaje romántico. En un clip compartido por Carolina en sus historias de Instagram, se ve a Germán muy concentrado haciendo los trámites de check-in del equipaje y demás, los dos reconocieron que es el empresario el que siempre hace este tipo de procesos, pues solo él tiene la habilidad para llevarlos a cabo.

De ser por la presentadora, miles de imprevistos podrían suceder y el viaje se tornaría en una verdadera pesadilla. Por eso la caleña le confía todos los pormenores logísticos a su esposo, con el que lleva casada 10 años luego de que su amiga Carolina Cruz y su exesposo, Lincoln Palomeque, sirvieran de celestinos de esta, una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional.