“No soy perfecta”: Carolina Soto se defiende de los comentarios negativos sobre su cuerpo

La presentadora no dudó en responder de manera contundente a sus haters.

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Ella es una de las caras de ‘Día a Día’ junto a Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas. Su personalidad dulce la ha caracterizado entre el resto de presentadores, incluso en una ocasión la compararon con Gema de ‘El Desafío The Box’.

Carolina Soto es una de las presentadoras más carismáticas de 'Día a Día'. - Foto: Instagram

A pesar de que cada uno de estos presentadores cuenta con seguidores y particularidades de su propia vida que los hace llamar la atención de los fanáticos de una forma diferente, lo cierto es que Carolina ha logrado que muchos en el país estén pendientes de su vida profesional y privada, pues según los comentarios que le dejan en redes sociales, muchos ven el programa por su carisma y personalidad, hasta hay quienes dicen que “es mejor que Carolina Cruz”.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo y al ser una figura pública está expuesta a recibir todo tipo de comentarios, muchos de estos de personas que opinan sobre su cuerpo, si tiene o no cirugías, hay algunos que critican su ombligo y otros que no creen que se natural puesto que ella ya tiene dos hijos.

Ante esto, Soto decidió no quedarse callada pues aunque no suele prestar mucha atención a estos mensajes, sí hubo un seguidor que intentó aconsejarla pero de paso la criticó. La presentadora quiso preguntarle a sus fans qué planes tenían para este fin de semana de puente festivo junto a una fotografía, sin embargo, el sujeto no prestó atención a ello sino a los pies de la presentadora.

“Repitan conmigo no debo usar zaparos destapados… Esos pies”, escribió en la publicación el hater, a lo que sin duda Carolina Soto respondió diciendo: “Y tu crees que por algo que dices tú, que ni te conozco, voy a dejar de usarlos! Je, je, je, lo que tengo es personalidad”.

Los demás seguidores de la presentadora no dudaron en apoyar su respuesta y resaltaron que ella es una mujer hermosa tanto en lo físico como en su parte espiritual. El comentario que hizo la mujer recibió más de 60 ‘likes’ y de paso aprovecharon para elogiar la pinta que tenía ese día.

“Divino todo, la blusa, el pantalón y los zapatos, los quiero todos”, escribió otra seguidora a lo que Carolina le respondió con una emoji de enamorada.

La presentadora Carolina Soto respondió a crítica de un seguidor - Foto: @caritosotooficial

Esta no es la primera vez que la presentadora recibe críticas, pues en el programa suele hacer varias dinámicas de juegos con los invitados y por ello tiene que bailar, hacer mímicas, correr, etc. Uno de los detalles que más suelen notar los televidentes del programa es que, según ellos, tanto Soto como Carolina Cruz no saben bailar.

Las presentadoras de ‘Día a día’ (Caracol Televisión): Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez intentaron hacer el popular baile de la canción de Shakira junto a Bizarrap; sin embargo, no les salió como querían.

Carolina Cruz y Carolina Soto en controvertido baile de Día a Día - Foto: Captura de pantalla 'Día a Día' Canal Caracol

En el video de lo que fue el intento de coreografía, el cual fue compartido por el matutino, se puede escuchar que les están haciendo varias indicaciones, mientras algunos trabajadores del canal se ríen de la descoordinación de las comunicadoras.

Soto también subió la pieza audiovisual de alguien que grabó lo que ella y sus compañeras hicieron. Obviamente, entendiendo que lo de ellas no es el baile, como ya lo habían mostrado en oportunidades anteriores.

La grabación de las tres presentadoras de Caracol Televisión generó todo tipo de comentarios y burlas en Instagram, donde los internautas no las perdonaron por no poder hacer el baile e incluso calificaron a Carolina Soto como “tiesa” y “tronca”.