Carolina Soto se llevó tremendo susto en pleno entrenamiento, ¿casi se ahoga?

A lo largo de los años, Día a Día ha logrado catalogarse como uno de los programas más vistos por los colombianos. Más de una generación se ha levantado con el entretenimiento que ofrece este matutino a través de entrevistas, invitados especiales, juegos, recetas y premios. Pero uno de los aspectos que más llama la atención del programa desde su creación en el año 2006 han sido sus presentadores.

En casi dos décadas, por el matutino han pasado importantes figuras de la televisión nacional como Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez, Jota Mario Valencia, Mauricio Vélez, Camilo Montoya, Mabel Cartagena, María José Barraza, entre otros, para llegar a estar en la actualidad con la presencia de Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto y Jhovanoty, el recién llegado.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

No es de sorprenderse que los presentadores participen de algunas de las actividades que se van desarrollando cada mañana durante la emisión del programa. Es así como se dejan ver, entrevistando, jugando, cantando y sacando todos sus dotes histriónicas para lograr hacer de las mañanas de los colombianos un momento divertido.

Esto ha hecho que muchas veces sean aplaudidos y otras tantas criticadas. Sin embargo, como el sabor y la energía de sus invitados es contagioso, en más de una ocasión han logrado sorprender a los televidentes y a sus seguidores en redes sociales.

Hace tan solo unos días los integrantes del programa ‘Día a día’ del Canal Caracol dejaron con la boca abierta a los televidentes por una actividad que estaban realizando en pleno set de grabación. Con lo que parecía ser un tanque de agua, los conductores Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero se quitaron la ropa para ponerse trajes de baño especiales.

La presentadora se unió al reto por una buena causa - Foto: @apuntesdecata

Sin embargo, antes de que esto saliera al aire, todos los presentadores tuvieron que someterse a un entrenamiento con la apneísta colombiana Sofía Gómez. Ellos mismos dieron a conocer, a través de sus redes sociales como habían vivido este proceso y fue Carolina Soto la más asustada de todos.

En sus historias de Instagram dejó ver los primeros pasos para esta práctica y se trataba de respirar y manejar las posiciones del pecho y del abdomen. Con lo que ella no contaba es que iba a llegar el momento en el que le tocara realizar todo lo aprendido en una piscina real y por tanto empezó a ponerse muy nerviosa e inquieta.

En un clip compartido se pudo observar que todos los presentadores ya estaban dentro del agua y allí Sofía Gómez les pedía empezar con el ejercicio para saber quién aguantaba más la respiración. Carolina Soto grabó todo y dejó ver que no fue algo tan fácil para ella, pues en un momento sacó su cabeza muy agitada para poder tomar aire.

“Dios mío santísimo esto qué es. No saben el esfuerzo que estoy haciendo”, indicó inicialmente la presentadora. Luego añadió que era muy duro lo que estaba pasando, ““ay diosito, esto está muy duro”.

La presentadora mostró el entrenamiento que tuvieron con una profesional - Foto: @caritosotooficial

Ante esto muchos de los seguidores de la presentadora comentaron que la admiraban por enfrentarse a este reto pues sin ser una profesional logró enfrentarse al agua.

“Se nota que requiere de calma y de saber dejar la mente en blanco”; “Jaja Caro pareciera que se estuviera ahogando, pero es que la apnea es difícil”; “Me queda la duda de si cualquiera puede practicar eso”, “Ese deporte es muy fuerte”; “Yo me ahogaría la verdad, sufro de claustrofobia, creo que no podría hacerlo”; “Me gustaría hacer apnea pero sería como Caro, me saldría siempre así desesperada del agua”; “Jaja y para qué estará entrenando eso, yo no podría”.