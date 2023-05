“No lo entiendo, fue a destiempo”: Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia

Laura Acuña es una de las mujeres más famosas del país. A sus 40 años, la santandereana ha pasado por algunos de los formatos televisivos nacionales más importantes, pues aunque comenzó su carrera en canales regionales lo cierto es que su belleza y su talento la llevaron con rapidez a programas como ‘Muy buenos días’, de RCN Televisión, donde conoció a varios personajes, incluido Jota Mario Valencia.

Laura Acuña y Jota Mario Valencia fueron muy amigos por varios años - Foto: Tomado de instagram @lauraacunayala

Acuña ha sido presentadora del espectáculo y del entretenimiento en Colombia, pero también se ha destacado por el rol que ha tenido su familia en su vida, su esposo, el empresario Rodrigo Kling (de quien no se tiene certeza si se divorció de la presentadora) y sus hijos, Nicolás y Helena.

Además, hace poco Laura dio a conocer una nueva faceta para ir más allá de la presentación y realizó su debut como actriz en un protagónico para la película ‘El último hombre sobre la tierra’.

A pesar de sus años de éxito personal y profesional, Acuña no olvida la fuerte amistad que tuvo con el fallecido presentador Jota Mario y hace poco lo volvió a recordar. Muchos de sus seguidores le dicen que ya ha pasado tiempo desde el deceso del comunicador, pero para ella ha sido una situación muy dura de superar.

Fue en uno de los episodios de su programa, La sala de Laura Acuña, donde la presentadora abrió su corazón para tocar nuevamente ese tema y asegurar que no ha logrado acostumbrarse a la ausencia de Valencia, ya que se convirtió en un padre para ella. Indicó que algunas personas le dicen que a Jota Mario “le tocaba” y esto le genera molestia.

“A uno no le toca nada, yo todavía reniego, no lo entiendo, me parece que fue a destiempo”, fue lo que dijo en medio de su intervención.

Adicional, sostuvo que no ha podido sanar y ya han pasado cuatro años desde el fallecimiento del presentador. “Después de 4 años todavía no pasan”. Y luego comentó lo que le dice la gente: “¿Usted por qué todavía llora si ya son cuatro años? Ya debería aceptar”.

Fue así como con estas declaraciones Laura Acuña dejó en claro que Jota Mario Valencia sigue ocupando un lugar muy importante en su corazón y que merece que lo extrañen.

La presentadora suele recordar a su amigo a través de las redes sociales y cada vez que lo hace mueve las fibras de millones de colombianos que lo recuerdan por su alegría. En una entrevista que tuvo con Eva Rey, aseguró que se sueña con él y que guarda los audios que solía enviarle.

“Tú aprendes, aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van, no se van”, agregó a sus declaraciones.

La modelo tiene millones de seguidores en Instagram y allí suele compartir mensajes a Jota Mario - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

Y también mencionó: “Yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero los audios los tengo guardados porque es una manera de recordar, recordar todas las cosas divertidas. Contarle a alguien cosas o revivir anécdotas de él, todo eso te ayuda”.

Por último, Laura Acuña volvió a afirmar que no era fácil para ella ni siquiera hablar del tema, por lo que nunca le dejaría de hacer falta un abrazo o un mensaje de voz de Valencia.

“Para mí no se ha hecho más fácil, yo aprendí a vivir con eso. Cada vez que me sueño con él me levanto feliz, pero hablar del tema para mí es muy difícil todavía. Nunca me va a dejar de hacer falta un abrazo o la voz”, concluyó con lágrimas.