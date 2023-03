Video | Carolina Soto se fue de Bogotá y confirma que ‘desaparecerá' de ‘Día a día’ por un tiempo

Carolina Soto, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, confirmó que se fue de viaje a Cali durante unos días, por lo cual no aparecerá por un tiempo en Día a día (Caracol Televisión).

Mediante las historias de Instagram, la empresaria aseguró que tenía unos días libres que le debía el canal y decidió trasladarse a la capital vallecaucana, donde tiene que hacer unas diligencias personales. Asimismo, compartió un video alistando la maleta.

Carolina Soto reveló que se volvió a ir de viaje - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

La colombiana, de igual manera, puntualizó que aprovechará el viaje a su ciudad natal para estar un tiempo con su madre, quien (según ella) ya le había reclamado por tenerla tan olvidada y no visitarla desde el año pasado.

“Mija, me estoy terminando de arreglar, porque me voy de viaje. Y vos dirás: ¿Qué? ¿Y esta por qué, un miércoles, se va de viaje? Mijita, me voy para Cali”, indicó inicialmente la reconocida modelo, que también manifestó que sus hijos se quedaron con el papá.

Luego, añadió: “Me voy de viaje porque tengo unos días libres del canal. Voy a hacer unas vueltas que tengo que hacer y, de paso, visito a mi madre. Así que, me voy para allá el resto de la semana”.

La presentadora colombiana recalcó en su cuenta personal de Instagram que su ausencia en el popular matutino de Caracol Televisión será temporal y que espera regresar el lunes con toda la actitud. “Regreso el lunes, otra vez, a Día a día. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá, mijita. Porque, desde el año pasado, no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo”, sentenció.

Carolina Soto no estará por unos días en 'Día a día' - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Carolina Soto mostró a su “nuevo hijo”

Cabe mencionar que la vallecaucana afirmó hace unas semanas que su familia tendría un nuevo integrante y que estaban completamente emocionados, enfatizando que ahora serían seis.

“Nosotros estamos hablando aquí en familia… ¿y cierto que nos gustan las familias grandes? Nos gustan numerosas, que seamos muchos. ¿Quieren que seamos más en esta familia? Pues sí, pronto seremos seis, muy pronto”, manifestó Soto en aquel momento.

Tras la expectativa que generó en las diferentes redes sociales, la reconocida presentadora manifestó que tiene un “nuevo hijo” y presentó en su cuenta personal de Instagram el más reciente emprendimiento que creo, al que calificó como un sueño cumplido.

“Estoy emocionada, porque por fin llegó el día y el momento para presentarles el nuevo integrante de la familia. Los sueños cumplidos, para mí, son como hijos que nacen. Hoy nace uno por el que he trabajado muchos meses”, precisó en las historias.

Finalmente, añadió: “Los sueños que se cumplen son parte de nuestra familia. Estoy feliz de iniciar este nuevo proyecto. Mis lápices para delinear los ojos, con los colores que me identifican. ¡ESTÁN LA LOCURA!”.

Carolina lanzó su nuevo empredimiento hace unos días - Foto: Instagram: Carolina Soto

Carolina Soto indicó que lleva trabajando mucho en este proyecto - Foto: Instagram: Carolina Soto

La presentadora festejo la llegada de su "nuevo hijo" - Foto: Instagram @caritosotooficial

El anunció de Carolina Soto generó todo tipo de comentarios positivos por parte de sus fanáticos. Incluso, muchas celebridades de la farándula nacional le enviaron varios mensajes de felicitaciones.

Carolina Cruz, Laura Tobón, Melissa Martínez, María Clara Rodríguez, Julieta Piñeres, Catalina Robaya y Laura Acuña, entre otras figuras públicas, le desearon a la periodista de Caracol Televisión muchos éxitos con este nuevo proyecto personal.