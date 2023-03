Hombre que sale con Carolina Cruz reaccionó a foto de Lincoln Palomeque y le dejó sorpresivo comentario

Lincoln Palomeque, que actualmente es uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel internacional, ha estado bastante activo durante las últimas semanas en las redes sociales, donde publica los mejores momentos que pasa junto a sus hijos.

Igualmente, el artista aprovechó su cumpleaños la semana pasada para subir dos fotografías al lado de Salvador y Matías, en las que manifestó que eran su mejor regalo. Además, dejó ver una vez más que disfruta cada instante que comparte con ellos.

La publicación generó todo tipo de reacciones y el protagonista de la Reina del Sur (Telemundo) recibió varios mensajes de felicitaciones por parte de algunas personalidades de la farándula nacional.

Uno de los primeros que comentó las postales fue Diego Pachón, amigo cercano de Carolina Cruz, quien destacó que Salvador y Palomeque son muy parecidos físicamente, enfatizando que tienen la misma mirada.

“Mi regalo. Gracias por sus buenos deseos”, escribió el reconocido actor en su cuenta personal de Instagram, a lo que el digital management respondió: “Misma cara, mismos ojos”.

Diego Pachón comentó la publicación que subió Lincoln Palomeque junto a sus hijos - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Diego Pachón sale muy seguido con Caroliana Cruz. - Foto: Instagram: Diego Pachón

Cabe mencionar que Pachón sale constantemente con la presentadora de Caracol Televisión. Incluso, estuvieron juntos hace unos días en el Festival Estéreo Picnic, evento en el que la vallecaucana fue captada muy cariñosa con su nuevo amor, Jamil Farah.

Pese a que no se han pronunciado al respecto, el programa La red compartió un video en el que se observa a la exreina de belleza darse dos apasionados besos con el reconocido piloto. Igualmente, su amigo Diego compartió una foto donde salen los tres.

“La presentadora Carolina Cruz y Jamil Farah fueron captados por el lente de ‘El Fisgón’. Las imágenes hablan por sí mismas. ¡Qué viva el amor!”, aseguró el espacio televisivo.

La presentadora estuvo disfrutando del Estéreo Picnic 2023. - Foto: Instagram @diego_pachon

Carolina Cruz junto a su nuevo amor. - Foto: Revista Vea

Carolina Cruz se destapó

La modelo, por otro lado, manifestó recientemente en la revista Don Juan que siempre le inventan chismes con sus amigos, incluido Pachón, los cuales en muchos casos también tienen una cercanía con Lincoln.

“Todo el tiempo me arman chismes, con mi mejor amigo, Fabio Starita, nos juntan todo el tiempo. Con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, precisó la exreina.

Los últimos dos años para Carolina Cruz, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar, al mismo tiempo, su proceso de separación con el cucuteño.

Carolina Cruz confesó que la han inventados muchos chismes con sus amigos. - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

A la modelo se le escapó que estaba saliendo con Jamil Farah. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

Eva Rey le pico la lengua a Carolina Cruz. - Foto: Foto: Instagram @evarey_oficial.

Sin embargo, la conductora de Día a día (Caracol Televisión) señaló hace unas semanas en una entrevista con Eva Rey que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que se le escapó que estaba saliendo con Farah.

“Hoy en día, honestamente, no extraño absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se lo voy a presentar [a mis hijos]”, indicó Cruz en el diálogo con la periodista española, la cual logró picarle la lengua.