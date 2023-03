Daniella Álvarez vivió especial día que la hizo muy feliz; presumió a su apoyo incondicional

La expresentadora de Caracol Televisión no ocultó su alegría en las redes sociales.

Los últimos años para Daniella Álvarez, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal, pues su vida cambió dramáticamente en junio de 2020 luego de que le quitaran la parte inferior de su pierna izquierda, producto de una complicación médica.

Igualmente, la reconocida modelo nunca se ha dejado vencer por las circunstancias y siempre se ha mostrado positiva ante los restos que este desafortunado hecho le ha traído. Además, cero una fundación para ayudar a otras personas amputadas con dificultades económicas.

La presentadora es un ejemplo de vida para muchos colombianos - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

“Gracias Dios, quitaste un pedazo de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”, expresó hace unos meses.

La exreina de belleza se ha convertido en un ejemplo de vida para miles de colombianos y es considerada como símbolo de resiliencia, por lo cual esta semana fue condecorada en el Congreso de la República.

Pese a los difíciles momentos que atravesó, la barranquillera compartió con sus seguidores que recibió la Orden en el Grado de Caballero por la labor que desempeña en su fundación. Asimismo, les agradeció a todas las personas que la han apoyado en los últimos meses, principalmente al senador liberal, Mauricio Gómez, y a su hermano Ricki.

Daniella Álvarez le agradeció a su hermano por siempre apoyarla - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez festejó este homenaje en sus redes sociales - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

“Es un honor para mí recibir este reconocimiento del Congreso por la labor social realizada desde la fundación. Quiero, especialmente, darte las gracias a ti, Mauricio Gómez”, manifestó inicialmente en Instagram.

Luego, añadió: “Gracias por creer en mí, por apoyarme y unir esfuerzos para trabajar por la calidad de vida de quienes más lo necesitan y ser un gran respaldo para la inclusión. Zandra Vásquez y Ricki Álvarez estoy feliz de tener su compañía en este día tan especial para mí”.

La expresentadora de Caracol Televisión no ocultó su alegría por este reconocimiento y recalcó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para sacar adelante ese proyecto social.

Ante este homenaje en el congreso, la barranquillera recibió varios mensajes de felicitaciones por parte de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las primeras en reaccionar a la publicación de Álvarez fue Andrea Serna, quien la aplaudió por su bonita labor.

La modelo no ocultó su alegría por este reconocimiento - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Cabe recordar que Daniella Álvarez viajó la semana pasada a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde tuvo una visita bastante importante y confirmó que hizo una nueva alianza con un centro médico, pensando en la proyección de la fundación a nivel internacional.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la reconocida modelo manifestó que durante su estadía en el país norteamericano pudo conocer la historia de Roy, un hombre que perdió las piernas en un grave accidente.

“Hoy estuvimos en el Hospital Lincoln Center de Nueva York. Conocimos a Roy, quien hace 15 días perdió sus dos piernas por causa de un accidente de tren. Nos contó que no tener sus piernas no lo define, que quiere sanar pronto y volver a caminar”, precisó.

La barranquillera viajó la semana pasada a Nueva York - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez visitó al doctor Juan Carlos Goez en Estados Unidos - Foto: Instagram: Juan Carlos Goez

Daniella Álvarez mostró que los huesos de su píe derecho están bien - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Adicionalmente, señaló: “Su meta es clara y aquí estamos para apoyarlo con la fundación. Gracias a todo el equipo del hospital por recibirnos con tanta alegría. Estamos felices de hacer alianzas internacionales”.

Daniella Álvarez también aprovechó su estadía en Estados Unidos para reunirse con el médico Juan Carlos Goez, quien lleva su caso desde hace un tiempo, y practicarse varios exámenes.