En video: presentadores de ‘Día a Día’ sorprendieron bailando coreografía, ¿qué tal les quedó?

No es de sorprenderse que los presentadores de Día a Día participen de algunas de las actividades que se van desarrollando cada mañana durante la emisión del programa. Es así como se dejan ver, entrevistando, jugando, cantando y sacando todos sus dotes histriónicas para lograr hacer de las mañanas de los colombianos un momento divertido.

Esto ha hecho que muchas veces sean aplaudidos y otras tantas criticadas. Sin embargo, como el sabor y la energía de sus invitados es contagioso, en más de una ocasión han logrado sorprender a los televidentes y a sus seguidores en redes sociales.

Catalina Gómez fue quien se encargó esta vez de mostrar a través de sus redes sociales lo que pasó fuera del aire, al ritmo de música popular y con una pinta muy llamativa.

La presentadora paisa, en sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, publicó un par de videos por la visita de Joaquin Guiller y Rafa Pérez. Estos cantantes estaban promocionando su canción Guaro y, como era de esperarse, se prendió la fiesta con un ambiente especial y no tan común en el programa mañanero.

Lo mejor de esto es que no solo se vio bailar a Catalina, sino que junto a ella estaban sus compañeros Carlos Calero e Iván Lalinde, con un paso bastante particular y que ella siguió sin perderse.

En el primer video que compartió con sus seguidores, Catalina Gómez mostró el detrás de cámaras de lo que fue la presentación de la canción de los invitados especiales y después enfocó a la mesa, en la que estaban hablando Calero y Lalinde.

En un texto corto lamentó la ausencia de su compañera Carolina Soto dejándole el siguiente mensaje: “Hoy la fiesta empezó temprano… te la perdiste Carolina Soto”.

Pero la cosa no paró ahí, pues hubo un segundo video en el que Catalina fue la protagonista. Empezando por su pinta de fiesta: camisa blanca suelta, falda larga negra, muy elegante, y tacones altos. Pero también se vio muy feliz, haciendo los pasos que normalmente se ven en las presentaciones de música popular.

Esta era una faceta nueva para sus seguidores quienes desconocían el talento de la presentadora para bailar música popular.

Ese material lo subió con otro texto y una encuesta para sus seguidores: “Detrás de cámaras de nuestra producción de hoy… ¿Saldrá bien el resultado?”.

Además de los videos de Catalina Gómez, mostrando momentos que no se vieron al aire en Día a día, Carlos Calero compartió el momento del baile desde su propia versión, pues incluyó una canción diferente a la que estaba sonando en el estudio y por eso pareciera que ninguno de los protagonistas tenía el paso adecuado.

“Hoy es JUERNES y el cuerpo lo sabe jajajaja si no que lo digan”, afirmó en sus redes el presentador.

Esta no es la primera vez que los integrantes reciben comentarios sobre sus pasos de baile, pues hace poco Valeria Sandoval, influencer experta en danza, los visitó y los puso a bailar bachata. La joven agarró a Iván Lalinde, pero en los comentarios del video los internautas aseguran que Lalinde no tiene buenos movimientos: “Un requisito para entrar a ese programa es no saber bailar”.

Carolina Cruz y Carolina Soto no salieron muy bien libradas de esa emisión, ya que los televidentes no las bajaron de ‘troncas’ y que se movía más una pala.

“Tiene más ritmo un paro cardíaco”, “Caro Soto aún no coordina media”, “Definitivamente el baile no es lo de los presentadores”, “Deberían pagar unas clases de baile”, “Flexibilidad de cadera, niños”, “Tan jóvenes y les cuesta”, son algunas de las burlas que les dejaron a los conductores en el divertido video.