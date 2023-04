Comediante de ‘Sábados felices’ se llevó tremenda sorpresa al enterarse que no tiene sus órganos completos

Sábados felices, sin duda alguna, es una de las producciones más icónicas de la televisión colombiana en toda su historia, siendo el hogar de varios de los mejores humoristas del país durante más de cinco décadas.

Uno de los integrantes más queridos del actual elenco es Jorge William Muñoz Cortes, conocido popularmente por su personaje de ‘Tato Muñoz’ (un mono títere), quien estuvo este lunes como invitado en Día a día hablando un poco sobre su vida personal.

'Tato' Muñoz hace parte del elenco de 'Sábados felices' - Foto: Instagram: @elshowdetato

El comediante, de igual manera, aprovechó su visita al reconocido matutino para contar una condición que pocos conocían de él y aseguró que hace unos años se enteró que no tiene sus órganos completos.

“Tengo un solo riñón de nacimiento. No sabía y me enteré por un síncope que me dio hace unos años. Me desmayé, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes”, manifestó en un principio.

Posteriormente, agregó: “Entre esas ecografías de arterias y de vías urinarias fue que me enteré. Cuando estábamos en la ecografía de vías urinarias, la persona me decía que me diera la vuelta y que me diera la vuelta. Después me llamó y me dijo: ‘Señor a usted le falta un riñón’”.

'Tato' estuvo como invitado en 'Día a día' - Foto: Instagram: @elshowdetato

El comediante lleva varios años en el programa de humor - Foto: caracol

Pese a que nunca le ha molestado ese órgano, el famoso humorista señaló que los médicos le recomendaron tomar algunos hábitos saludables para no afectarlo. Sin embargo, señaló que le dijeron que podía seguir con su vida normalmente.

“Siga su vida y lo importante es cuidarse mucho. Igual, el tamaño de ese riñón es más grande y hace el trabajo de los dos. La alimentación tiene que cambiar, tomé consciencia de que hay que cuidarlo, es uno solo y no hay reemplazo”, le aseguraron los doctores en aquel momento.

Kateir Contreras, médica internista nefróloga, puntualizó en el programa de variedades de Caracol Televisión que no es tan extraño el caso del humorista y recalcó que existe un 0,5 % de posibilidades de que las personas nazcan sin un riñón.

El humorista junto a su hijo - Foto: Instagram: @elshowdetato

‘Tato’ sobrevivió a accidente de tránsito

Cabe recordar que ‘Tato’ sufrió un grave accidente de tránsito en 2021 mientras se trasladaba en una camioneta junto a su madre. El humorista de Sábados Felices relató en esa época que casi se matan debido a que el vehículo se volcó aparatosamente.

Muñoz indicó que el hecho se registró en cercanías al municipio de Puerto Lleras, ubicado en el departamento Meta, luego de que a la camioneta en la que se encontraban se le estallara una llanta, provocando el grave incidente.

“Veníamos con mi madre de Villavicencio hacia la casa, y a las 3:30 de la tarde más o menos, antes de llegar a Puerto Lleras, se estalló la llanta derecha de la camioneta. Perdí el control y di como unas cuatro vueltas. Nos recibió una palmera y nos trancó gracias a Dios, todo fue en cuestión de segundos”, precisó.

El humorista dijo que se salvó de milagro - Foto: Humorista Tato Muñoz de Sábados Felices

La camioneta quedó destruida completamente debido al gran impacto y los golpes que sufrió. Por fortuna, el comediante y su mamá no sufrieron heridas de consideración.

“Fue un verdadero milagro. Es como si hubiéramos estado en una burbuja, porque la camioneta quedó totalmente destrozada y nosotros, bendito Dios, no teníamos ni un solo rasguño”, concluyó.