“Me voy agradecida”: Patricia Silva, humorista de ‘Sábados felices’, aclaró qué fue lo que pasó con su pensión

Al parecer, la comediante no habría recibido su pensión desde 2016. ¿Qué fue lo que pasó?

Patricia Silva Zárate es una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión colombiana. Esta famosa es recordada por generaciones gracias a su paso por el programa de humor Sábados felices, del canal Caracol, espacio donde duró más de dos décadas haciendo reír a los colombianos, junto a otros reconocidos personajes del show como Mandíbula, El Hombre Caimán, Polilla, La Gorda Fabiola, entre otros.

Tiempo atrás, el nombre de la humorista se hizo popular debido a que, de manera pública realizó una denuncia en la que resaltaba que en el año 2016, fecha en la que cumplió 57 años de edad, había alcanzado la posibilidad de pensionarse, pero con el paso de los años no había recibido ni un solo peso.

Patricia Silva, humorista de 'Sábados felices', aclara situación sobre su pensión en el programa. - Foto: cuenta de instagram @patriciasilvahumor

La encargada de sacar a la luz los supuestos detalles fue la periodista Graciela Torres, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como La Negra Candela, quien aseguró que Patricia tuvo que meterse con demandas para poder tener acceso a su pensión y en ese proceso estuvo involucrado el nombre del canal.

“Caracol Televisión, a través de su fondo de pensiones, debe reconocerle a la humorista y comediante Patricia Silva Zárate la pensión a la cual tiene derecho desde el primero de agosto de 2016, cuando cumplió 57 años de edad, la cual no le era reconocida porque Caracol la cambió de Colpensiones a Colfondos, quedando embolatados unos años de trabajo por esta razón”, dijo la periodista en un video compartido en redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó?

Patricia Silva sale a la luz pública para dar detalles de su pensión en medio de escándalo con ‘Sábados felices’

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 50 mil seguidores, Patricia Silva ha demostrado cómo ha disfrutado estos últimos años, en los que no ha estado tan presente en la televisión nacional. Aunque cuenta con algunos shows de comedia en el país, lo cierto es que Sábados felices se quedó sin su humor desde hace unos años.

Por lo que, hace unos días, la comediante se sintió en la obligación de hacer un video en el que aclaraba cuál era la real situación de lo que había pasado con su pensión y en primer lugar comentó que los rumores no son del todo ciertos.

Patricia Silva habló sobre Caracol. - Foto: Foto tomada de Instagram @patriciasilvahumor

“Sé que está saliendo un video en donde hablan que Patricia Silva le ganó la demanda a Caracol Televisión, pero lo que yo sí quiero decirles es que sí demandé al canal y cuando le dijeron a este que tenía que pagar una plata al fondo de pensiones, ellos nunca apelaron, nunca dijeron que no. Yo seguí en el canal, seguí trabajando con toda la dignidad que ellos me dieron y con todo el apoyo”, señaló inicialmente en un video publicado en sus redes sociales.

A su vez, agregó que su demanda no era principalmente con el canal, sino con el fondo de pensiones, y enfatizó en la ayuda que recibió por parte de Caracol: “Me voy muy agradecida, hablando lo que es del canal (…) Lo único que tengo hacia el canal es agradecimiento. Ellos en ningún momento se negaron, porque el problema más que con el canal, era con los fondos de pensiones (…) Gracias a Caracol, porque ellos aceptaron la situación y me dieron lo mejor durante casi 40 años.

De hecho, Patricia estuvo en la más reciente emisión, en conversación con el programa matutino Día a día, donde destapó la realidad de su pensión: “Salí pensionada, muy bien pensionada. Me volví una chica interesante”.

“Hay gente malintencionada (…) El día que supe que recibiría la pensión me quebranté y dije: ‘Qué lindo el canal conmigo’”, aseguró la comediante, quien a su vez ha tratado con mucha dignidad, con mucha altura la situación: “Yo lloré porque me dolió que me utilizaran para molestar al canal, debe haber manos oscuras”.