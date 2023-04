Tremendo susto: Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, casi resulta quemada por un descuido

No cabe duda de que Carolina Soto es una de las mujeres más famosas del país, pues se ha ganado la simpatía y el cariño de muchos colombianos por su presencia en el reconocido programa matutino Día a Día, del Canal Caracol. Desde allí, la presentadora llama la atención de los televidentes al lado de sus compañeros de set Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y el humorista ‘Jhovanoty’.

A pesar de que cada uno de estos conductores del programa cuenta con miles de seguidores en redes sociales, además de varias particularidades que caracterizan su vida privada, que llama la atención de los usuarios de una forma diferente, lo cierto es que Carolina ha logrado que muchos en el país estén pendientes de todos los pormenores de su vida, pues según los comentarios, muchos admiran y enaltecen su personalidad, hasta hay quienes dicen que “es mejor que Carolina Cruz”.

Carolina Cruz y Carolina Soto, presentadoras de 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @carolinacruzosorio y @caritosotooficial

Hace poco, Soto se ganó aún más el amor de los internautas cuando Cruz dejó ver el impresionante y “humilde” regalo que la caleña le había dado a su hijo, demostrando que su amistad también ocurre fuera de las cámaras de grabación. Sin embargo, no todo en la vida de la presentadora es ‘color de rosa’, y por ello, en sus redes sociales mostró un terrible indecente que sufrió mientras iba en una moto.

La conductora de televisión a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, publicó un video en el que detalla un accidente que sufrió en las calles de Bogotá mientras se dirigía al aeropuerto.

“Imagínate que tengo un par de cosas que me quedaron pendientes en Cali, entonces voy para allá (...) Me fui en moto. Amigo, ¡preparada!”, expresó Soto antes de revelar que para llegar rápido al aeropuerto pidió que una moto la llevara a la terminal aérea de la capital.

A la presentadora se le derritió el zapato en el exosto de una moto. - Foto: Tomada de Instagram @caritosotooficial - Montaje: SEMANA

Lo cierto es que durante el camino, la caleña sintió una gran molestia en el pie, pero a pesar de la incomodidad, no le prestó atención. Minutos después, cuando se bajó y revisó, tenía todo su zapato derretido.

“Resumen de un pequeño accidente en moto”, fue la forma en la que Carolina tituló su particular video, el cual muchos seguidores han comentado hasta el momento, asegurando que fue culpa de ella por no saber que “ahí no se pone el pie”.

“Efectivamente, me di cuenta porque yo empecé a sentir un calorcito en la planta del pie y como que me estaba ardiendo. Y yo: ‘Brutas, ¿será que tengo el pie mal ubicado?’ Pero cuando ya lo pensé, faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto. Todo el camino me vine con el pie ahí, yo quieta estatua, agarrada. Entonces lo ubiqué mal y mira. No me alcancé a quemar, ya me revisé el pie, acabé de llegar donde mi mamá. Mija, me tocó llegar así porque qué más... y yo que me creía una profesional en el tema de las motos”, concluyó la presentadora, quien también aseguró que quedó con la sensación de ardor en toda la planta del pie.

El zapato de Soto quedó destruido. - Foto: Tomada de Instagram @caritosotooficial - Montaje: SEMANA

¿Por qué Carolina Soto no habla sobre su papá biológico?

En medio de su desarrollo como presentadora del matutino de entretenimiento, la atención de algunos curiosos se posa, de manera frecuente, sobre sus contenidos en redes sociales y las constantes historias que revela por medio de las herramientas de Instagram.

En esta oportunidad, y a través de la dinámica en la que otros usuarios le hacen preguntas a sus seguidores, Carolina Soto brindó varios detalles de su vida privada y de la razón por la que no menciona a algunos de sus familiares más cercanos.

Cabe mencionar que Soto acostumbra a publicar fotos e historias en compañía de sus hijos, su esposo, su madre y su familia materna; sin embargo, ella poco ha hablado de su padre biológico y de la familia de este, además, siempre ha mencionado a su padrastro y los años que este ha acompañado a su madre y a ella.

Carolina Soto reveló que su trabajo no es tan bueno como lo pintan. - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Sin embargo, luego de la pregunta de un seguidor, la presentadora brindó detalles acerca de su padre y de las razones por la que no lo menciona. “La verdad, yo no hablo casi de mi papá porque mi papá se murió cuando yo tenía siete años. Entonces, en realidad, no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él”.

Además, agregó que para ella su padre es su padrastro, ya que fue quien la acogió como su hija y con quien ha pasado gran parte de su vida. “Mi papá, para mí, es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Que es el que ha estado conmigo la mayor parte de mi vida. Es por eso…”.

Luego de que sus seguidores intentaran ahondar más en el tema, la vallecaucana reveló lo que había sucedido con sus abuelos paternos. “Mis abuelos, por parte de papá, tampoco hacen parte de este mundo. A mi abuelito nunca lo conocí, y mi abuela murió tres años después que mi papá. Entonces, es por eso”.