Josse Narváez atravesó duro momento con un ser querido y reveló cómo avanza la situación

El presentador no tuvo días fáciles y recibió el apoyo de Cristina Hurtado, su esposa.

Josse Narváez y Cristina Hurtado son una pareja famosa en Colombia y reconocida en los medios nacionales debido a la solidez, estabilidad y fortaleza de su relación.

Ambos presentadores conformaron una familia desde hace más de diez años, los dos rostros de la televisión cautivaron a millones de personas en las redes sociales con su química, sus videos graciosos, las confesiones que hacen de su relación sentimental y los planes que tienen.

Hace poco, algunos colombianos le dieron la bienvenida al tercer hijo de la pareja, Mateo, quien ahora se roba las miradas de los curiosos en escenarios digitales.

Entre las publicaciones alegres que hace junto a su familia, Josse Narváez también suele compartir con sus seguidores aquellos momentos complejos que aparecen en el día a día. El presentador no duda en reflejar su realidad, plasmar los sucesos que lo marcan y lo llevan a vivir días para nada sencillos.

Semanas atrás, el expresentador de Guerreros publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró que estaba acompañando a su progenitor en el hospital, ya que tenía problemas de salud.

El colombiano estaba alejado de las plataformas digitales, por lo que más de uno se alarmó sobre si todo estaba bien en el presente del también modelo.

Narváez subió aquella fotografía sosteniéndole la mano a su padre, revelando que estaba muy preocupado por la recuperación de él. El creador de contenido escribió: “Vamos pa’lante mi viejo”.

Aunque el cordobés no mencionó detalles de la enfermedad que habría llevado a su papá a la UCI, las miradas de los curiosos se posaron en otra reciente publicación, la cual daba información sobre el avance de salud de su ser querido. El exprotagonista indicó que su familiar ya había salido de esta zona hospitalaria, por lo que había una mejora.

Narváez no dio mayores declaraciones, pero sí agradeció las oraciones, los mensajes y los comentarios que le enviaron sus fanáticos, seguidores y allegados, preocupándose por la estabilidad de su progenitor.

“Mi padre ha salido de UCI, gracias a todos por sus mensajes, oraciones, buena energía y buenos deseos”, escribió en un clip, el cual mostró que estaba desplazándose en un auto.

Cristina Hurtado, esposa del presentador, compartió días atrás una serie de imágenes de una sorpresa que le hizo a su pareja para subirle el ánimo. La modelo fue clara en que buscaba ayudar a su compañero a estar mejor en ese momento difícil, por lo que recurrió a un obsequio amoroso y sencillo.

“Les cuento que Josse tuvo un fin de semana difícil, no estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy a Bogotá y a la casa, entonces yo me puse a pensar: qué rico hacerle algo que lo haga sentir bien, especial, amado, que le podamos dar esos abrazos que necesita, como ese calor de hogar, entonces se me ocurrió hacerle esto, miren”, relató en un clip.

“Eres nuestro héroe. Bienvenido a casa”, agregó en aquel contenido.

La pareja de famosos atravesó esta cruda situación en medio de una celebración importante, ya que festejaron la vida de su hijo, Mateo. Ambos padres dedicaron amorosas palabras y agradecieron el sentimiento más puro que les genera el niño.

“Vida de mi vida, amor de mi alma!! Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de tenerte! Han sido 16 meses llenos del AMOR MÁS PURO! Regalo de Dios, M A T E O T E A M O. Terremotico!”, escribieron.