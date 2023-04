“Quiero estar más rayada, más seca”: Johanna Fadul respondió a los comentarios que recibió sobre su cuerpo

Desde hace un buen tiempo, la actriz de televisión Johanna Fadul dejó de vivir en Bogotá para comenzar una nueva vida en México. La celebridad tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades fuera del país, de modo que arribó a Centroamérica al lado de su esposo Juan Sebastián Quintero.

Tal como lo hacen la mayoría de figuras públicas y debido a la influencia digital que tiene Fadul, la colombiana suele compartir en redes diferentes post que dan muestra de su día a día. En Instagram, plataforma donde acumula más de seis millones de seguidores, la intérprete de personajes de novela llama la atención con varias fotos y videos.

Sin embargo, mientras que una buena parte de los internautas destacan el talento y la belleza de la actriz, otros aprovechan cualquier oportunidad para lanzarle una que otra crítica.

Precisamente, entre lo más reciente, la también influencer se sumó a la popular tendencia que Instagram tiene sobre la caja de preguntas y respuestas, la cual consiste en que los seguidores pueden escribir lo que quieran y, luego de esto, el anfitrión, en este caso Johanna Fadul, elige las interrogantes a las que quiere dar respuesta.

La actriz reside actualmente en México. Instagram @johannafadul - Foto: Foto: Instagram @johannafadul

Hace unos días, Fadul subió una serie de instantáneas en las que modeló un diminuto vestido de baño color fucsia. Por ello, teniendo en cuenta dichas fotos, varios de los internautas la criticaron y la artista decidió no quedarse callada.

Esta no es la primera vez que la colombiana es tendencia por los comentarios de los haters, pues cabe recalcar que semanas atrás muchos se fueron en contra de ella porque, al parecer, su acento empezó a ser mexicano, en vez de colombiano; de hecho, la actriz Sara Corrales también es constantemente señalada por el mismo tema de la forma de hablar.

En resumen, Johanna siguió llamando la atención dentro y fuera del país, mucho más por el tonificado cuerpo que tiene como producto del ejercicio. No obstante, pese a que la mayoría de comentarios que recibe la bogotana son de admiración, hay uno que otro que se sale de la narrativa de los elogios.

La bogotana sorprender con sus variados looks. - Foto: Instagram: @johannafadul

Contundente respuesta de la actriz para quienes la atacan en redes

Luego de la mencionada publicación del carrete de fotografías en las que Fadul apareció con un diminuto bikini, tomando el Sol en la ciudad mexicana de Cuernavaca, uno de los internautas aprovechó la dinámica de Instagram y le escribió un mensaje de apoyo, tras críticas acerca de que el cuerpo de la actriz está ”delgado”.

“Johanna, es tu cuerpo y no tienes que darle importancia a lo que dicen los demás. Eres divina”, fue el mensaje que envió el usuario y, enseguida, la bogotana quiso referirse al respeto.

Johanna Fadul fue criticada por su aspecto físico. - Foto: Instagram: @johannafadul

Sin problema alguno, la recordada Daniela de la exitosa saga de TV Sin senos sí hay paraíso mostró seguridad de sí misma, pues dio una contundente respuesta para quienes la atacan en redes.

“Yo no le doy importancia a eso, porque si lo muestro (el cuerpo) es porque me gusta, y a mí me gusta estar así. Es más, a veces siento que quiero estar más rayada, quiero estar más seca, más flaca, según ustedes. Entonces yo me siento feliz, regia y siento que todos los días quiero mejorar un poquito más”, expresó la reconocida artista colombiana a través de historias en Instagram.

En efecto, varios perfiles recopilaron las declaraciones que dio Johanna Fadul y los comentarios por parte de los usuarios digitales no se hicieron esperar.

Por ejemplo, algunos escribieron en la cuenta de Rastreando famosos: “Yo también quiero estar más seca, pero la boca no me deja. Omeee dejen a la gente ser feliz”; “Presiento que es por moda, últimamente todas quieren verse así”; “Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar”; “Podrá dar mil excusas, pero ese cuerpo no la hace ver nada bien”.

A continuación, la recopilación en video de las recientes palabras que compartió la actriz colombiana que ahora reside en México: