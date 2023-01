Video: Johanna Fadul reapareció en redes hablando con acento mexicano y causó sorpresa

A comienzos del año pasado, la actriz bogotana Johanna Fadul conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales, pues contó que iniciaría nuevos rumbos en México; entonces, la famosa reveló que se fue a vivir a ese país al lado del amor de su vida, el presentador y cantante Juan Sebastián Quintero.

Desde entonces, la recordada Daniela, papel que interpretó en la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, empezó a documentar varias de sus experiencias estando en Centroamérica, además, detalló que la razón por la que dejó los pisos colombianos fue para explorar nuevos rumbos y crecer profesionalmente.

Ya ha pasado más de medio año y la actriz continuó viviendo en México, así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, pero lo que sorprendió a los cibernautas es que apareció hablando el acento de esa nación.

Con más de seis millones de seguidores en la citada red social, la mujer de la farándula apareció en historias y contó una situación que vivió en el territorio mexicano; no obstante, en vez de hablar como la bogotana que es, lo hizo como si fuese una ciudadana natal del país donde reside actualmente.

Aunque no se sabe si Fadul quiso practicar dicho acento para una telenovela, lo cierto es que causó sorpresa por la manera como comunicó sus palabras.

En esta ocasión, la popular actriz mencionó que comenzó a tomar una serie de clases de acento neutro, pero le pasó algo muy particular debido a que en un momento tuvo que hablar paisa. Para este caso, ella esperaba que su interpretación fuese fenomenal, pues cabe recalcar que Johanna Fadul habló en el acento antioqueño para la saga de Telemundo, aunque todo resultó teniendo otro final.

“Wey, quiero compartirles una anécdota y es que ayer inicié un taller de acento neutro y resulta que me llega un casting de aquí de México. Entonces yo, pues dije va, voy a practicar, ya arranqué mis clases, pues me va a ir muy bien. Cuando empiezo a leer, oh sorpresa, el personaje es colombiano y ustedes pueden creer que haciendo el casting no me salía el paisa”, expresó Fadul en historias de Instagram.

Después, la artista reveló que mientras practicó para el casting, su intención iba más para el lado mexicano, en vez del colombiano: “Me salía como un mexicano neutro, como raro, pero nunca el paisa. Qué cómico weys. Yo sé que ustedes van a decir: ‘Ay, qué weba, qué boba o como sea’, pues para mí es un trabajo”, añadió la actriz bogotana.

Así como Fadul, hay otras actrices colombianas que también llegaron hasta Centroamérica a buscar nuevos rumbos. Entre ellas, se encuentra la antioqueña Sara Corrales, quien ya lleva más de diez años viviendo en ese país y se abrió camino en el mundo de la televisión mexicana.

Semanas atrás, Corrales fue criticada por hablar en el acento del país vecino a los Estados Unidos.

¿Del paisa al mexicano?

Al haber nacido en Medellín, Sara Corrales adoptó la cultura paisa en la que una de las características que más predomina es su acento. No obstante, en apariciones de Instagram, la actriz no mostró rasgos de este modo de hablar y, al contrario, varias de sus manifestaciones tuvieron un timbre de voz parecido al mexicano.

Hay quienes defienden que la antioqueña tenga modos de hablar ligados a la cultura de ese país, pues ya lleva una década viviendo allí, pero, por otro lado, existen aquellos que no perdonaron que, al parecer, la celebridad colombiana haya perdido el acento característico del lugar donde nació.

Respecto a los segundos, las críticas no cesaron en las plataformas digitales: “Extraño de una paisa que pierda su acento”; “Muy artista y todo, pero ni Sofía Vergara cambia su acento”; “¿Por qué está hablando con acento mexicano?”, son algunos de los puntos de vista que compartieron los usuarios en Instagram.

