“Qué gran cambio”: así se veía Ana Karina Soto en sus inicios en la televisión colombiana

Ana Karina Soto es una de las mujeres de la farándula nacional con más años de permanencia en la televisión. La abogada, que se desempeña como presentadora, dejó el set de la divulgación de noticias de entretenimiento para convertirse en una de las anfitrionas del programa matutino del Canal RCN: Buen día, Colombia.

La cucuteña fue noticia días atrás por el incidente que tuvo durante la transmisión del mencionado programa, hecho que la dejó por fuera de la producción.

En una de las últimas transmisiones de Buen día, Colombia, Ana Karina se encontraba jugando una dinámica de coger la pelota y se enfrentó a su compañera de set, Violeta Bergonzi; sin embargo, lo que comenzó siendo un momento de risas y diversión, terminó en un pequeño accidente que Soto sufrió en uno de sus pies.

La presentadora fue traslada del set de TV a la clínica. - Foto: Instagram: @karylamas

Esto sucedió porque las dos figuras públicas se encontraban descalzas, así que Violeta pisó sin culpa a su compañera. Luego de esto, continuó el citado programa televisivo.

No obstante, pocos conocen los inicios de la presentadora, motivo por el cual una conocida página de chisme realizó una comparación de los retoques estéticos que se habría hecho Soto, los cuales dejó a más de uno sorprendido.

Como bien se sabe, la presentadora comenzó en el canal RCN cuando tenía 22 años. Ahora bien, en la publicación se le ve con un cabello rojo oscuro, un maquillaje poco suave y un delineado negro en sus ojos y cejas.

Asimismo, en el post se puede apreciar que su look fue bastante sencillo y de color negro también. Todo parece indicar que esa parece ser la imagen oficial de su llegada a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

La presentadora es de las más seguidas en el programa de Buen Día, Colombia. Foto: Instagram @buendiacolombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

Ante la publicación, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios quienes afirmaron que parece otra persona, teniendo en cuenta sus apariciones diarias en los distintos programas, afirmando que esto no solo se debe a su color de cabello sino también, por las facciones de su rostro.

No obstante, algunos indicaron que no encontraron muchas diferencias en como luce en la actualidad a pesar de que han pasado más de 20 años. Algunos enfatizaron que el paso de los años no llegan solos y aún más si se trata de alguien que hace parte del mundo del entretenimiento.

Ana Karina Soto se fue contra Matías Mier por foto con su novia

Uno de los temas más sonados de la farándula colombiana fue la separación de Melissa Martínez y Matías Mier. La presentadora de deportes y el futbolista conformaban una de las parejas más populares del país y, a través de sus redes sociales, compartían muchos de los momentos que vivían juntos, por lo que parecían muy estables.

Sin embargo, sus seguidores empezaron a notar que durante varios meses dejaron de publicar cosas juntos. Asimismo, se habían dejado de seguir en las diferentes plataformas sociales. Por tal motivo, surgió el rumor de que se estaban tomando un tiempo o terminado su relación.

Matías Mier y Melissa Martínez están juntos desde el 2017. - Foto: Instagram

Lo cierto es que durante varias semanas ninguno de los dos salió a decir algo al respecto; no obstante, después de leer todo lo que se decía sobre ellos, el uruguayo confirmó a través de un comunicado que su matrimonio con la soledeña había llegado a su final. Si bien no reveló los motivos de la separación, aseguró “haber tomado decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional”.

Ha pasado un largo tiempo desde esta polémica, pero en los últimos días se volvió a avivar, esto luego de que la cuenta oficial de Instagram del reconocido programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, compartiera una imagen de Matías Mier junto a su familia, pero lo que más llamó la atención de los usuarios en redes y de algunas famosas de la farándula, fue la presencia de su pareja en la fotografía.

Melissa Martínez - Foto: Tomada de Instagram @melissamartineza

Al parecer, el futbolista uruguayo ya habría formalizado su noviazgo con sus padres. Sin duda, la imagen ha desatado todo tipo de reacciones. Una de ellas fue Ana Karina Soto, quien aprovechó el comentario de Tatiana Franko para entrar en la discusión, quien con indignación manifestó: “¿Novia? ¡Qué falta de respeto con la persona que estuvo con él y con sus papás apoyándolos! ¿Esos señores qué? ¡Por Dios, como se equivoca uno con la gente!”.