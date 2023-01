La presentadora le hizo frente a quienes comentaron sobre el look que eligió su pareja sentimental.

Ana Karina Soto habló sobre críticas a su esposo por usar falda y le ‘cantó la tabla’ a más de uno: “Eso no te define”

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar protagonizaron una inesperada ‘polémica’ en redes sociales, debido a una fotografía que publicaron en sus redes sociales con motivo de Año Nuevo. Ambos artistas posaron junto para despedir el 2022, presumiendo sus atuendos y sus looks para la fecha especial.

Sin embargo, las miradas y comentarios de los curiosos comenzaron a fluir contra el actor, quien decidió llevar una falda negra para componer un outfit alterno y diferente. Las personas señalaron esta elección de ropa, criticándolo por ponerse esta prenda en lugar de un pantalón.

Ante la ola de mensajes y palabras que recibió el también director, Ana Karina Soto decidió romper el silencio y arremeter contra quienes estaban señalando a su esposo. La presentadora de Buen día, Colombia envió un mensaje en el que le pedía a los usuarios respetar y no juzgar a alguien por su atuendo, sus gustos o su estilo.

“Este es un mensaje para todas esas personas que creen, todavía, que su manera de vestir, de llevar tu pelo largo, corto, de un color específico, si te vistes de pantalón o falda, sea hombre o sea mujer; como lleves las uñas, si es minifalda, crop top; eso te define. No, eso no te define”, dijo en un clip.

La colombiana aseguró que lo que realmente contaba en la vida era el buen comportamiento, la forma de expresarse, la de pensar y la de sentir las situaciones.

“Te define tu manera de ser, de comportarte, de pensar, de sentir, de hablar, de respetar. De respetar, sobre todo, las diferencias. Todos somos distintos, todos somos mundos diferentes, somos seres humanos con gustos absolutamente distintos. En la variedad está el placer. Así que, por favor, más empatía. Respetemos, respetemos los gustos, porque para los gustos se hicieron los colores”, mencionó.

Por último, Ana Karina Soto indicó que todo se podía hacer con respeto y educación, dejando de juzgar a los demás por cosas que no les parecían a otros. La presentadora fue clara en que nadie podía atacar por la forma de vestir y tampoco de llevar su cuerpo.

“Eso era todo, besitos y bendiciones. Todo con respeto, porque si algo me enseñaron en la universidad, es que mis derechos y deberes terminan donde comienzan los derechos y deberes de los demás. Así que les dejo este mensajito, les mando un abrazo y lindo día”, agregó.

Alejandro Aguilar explota contra los que le criticaron su falda en Año Nuevo

Aguilar decidió ponerse sus mejores galas para sorprender a su esposa y sentirse bien recibiendo el 2023, look que estaba compuesto por una camisa blanca tipo sastre, una falda negra recta hasta las rodillas y unas botas de los dos tonos anteriores muy al estilo punk, que lució con sus uñas pintadas de negro y su cabello largo en caída natural, outfit que dejó ver en las bellas postales que la familia publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, no faltaron aquellos que no están de acuerdo con la diversidad y tienen un pensamiento ortodoxo a la hora de elegir prendas, asignando de forma tajante diseños exclusivos para cada género, algo que cada vez se desdibuja más en la actualidad, pues la consigna de que “la ropa no tiene género” cala cada vez más en las nuevas generaciones, en las que la androginia es un eje transversal.

Tanto Alejandro Aguilar como Ana Karina Soto se percataron del asunto y fue el también director el que decidió dar una cátedra de lenguaje, civismo, tolerancia y hasta historia, para callar los malos comentarios y sí aportar un granito a la gran brecha que aún hay hacia la aceptación de la diferencia en Colombia, donde cada vez son más los crímenes de odio con referencia a las preferencias sexuales e identidades de género diversas.

“Prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí, pelo largo”, comentó Alejandro en el mismo post de su esposa, para que su comentario le llegue directo a sus haters. Además, también se refirió sobre los cuestionamientos que hacen referencia a su paternidad con Dante, a quien también le pintan las uñas y le dejan llevar el cabello largo.

“Sí, Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será gay o sus hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y si mañana tengo un hijo gay, será una belleza, no será un escándalo. Tampoco una enfermedad”, añadió el actor.

Finalmente, vino la clase de historia del vestuario por cuenta de Aguilar y hasta atinó a darle una recomendación a aquellos que aún ven raro que un hombre use prendas como una falda. “Egipcios, griegos, romanos... Todos ellos usaban faldas. Por cierto, en la antigua Edad Media, también existen evidencias del uso de falda. Seguramente fue desapareciendo por el pantalón. Ojo: después el uso del pantalón también fue normal para las mujeres. Tan solo los escoceses mantenían y mantienen el uso de la falda como prenda exclusiva para hombres. ‘Origen desde siglo XVIII’, Mejor dicho… Un poco de historia. Dejen la Homofobia, eso sí, definitivamente, es estar enfermos”, concluyó el actor.