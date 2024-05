Escándalo en el Giro de Italia: la UCI amenazó con expulsar a Tadej Pogačar de la carrera

Pogačar lo confirmó

La variación en su ropa de competencia no pasó desapercibida para la prensa, que le preguntó directamente sobre las razones del cambio. “Pensé que eran bonitos pantalones. La organización me dio el traje y me lo puse. Luego recibimos una llamada de la UCI diciendo que no estaba permitido. Por eso ahora tengo mis pantalones normales”, dijo a Eurosport.