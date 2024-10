“Soy muy loco”: Rigoberto Urán revela el deporte al que se dedicará tras su retiro del ciclismo

Como bien se sabe, Rigoberto Urán dejará el ciclismo profesional cuando finalice el 2024. A sus 37 años, el antioqueño se retira del deporte a dos ruedas dejando un legado muy importante a nivel nacional e internacional.

Muchos de sus seguidores se preguntan a qué se dedicará Rigo tras dejar el ciclismo. Pues bien, esta cuestión la resolvió el mismo ciclista en una entrevista con El Colombiano. Sorprendiendo a una gran cantidad de personas, reveló que quiere intentarlo con el fútbol profesional.

“Me voy a dedicar al fútbol profesional, es un sueño frustrado, y lo voy a intentar a ver qué pasa. Ahora la novela de Rigo está nominada a los Premios Emmy, es una locura, pero mi objetivo es ser futbolista profesional. Nada se pierde, usted sabe que soy muy loco, pero me gusta hacer las cosas”, manifestó sin rodeos.

Habrá que esperar que finalice el año 2024 y estar a la expectativa de lo que hará en el fútbol profesional el reconocido ciclista. La incertidumbre también permanece por el club en el que intente desempeñarse en el balompié profesional.

Esto fue lo que dijo el antioqueño acerca de su futuro. | Foto: Getty Images

Rigoberto Urán, en la misma entrevista, expresó que era muy disciplinado para entrenar. Asimismo, aseguró que le seguirá aportando al ciclismo. También indicó que estará muy dispuesto a ayudar al que lo necesite.

“Yo era muy disciplinado para entrenar, pero no para las otras cosas. Soy olvidado, no poseo esa constancia. Sí seguiré aportando a los ciclistas y a esos amigos que me piden consejos, porque uno sabe cómo es el funcionamiento de los equipos, la manera de entrenar y los sacrificios que se deben hacer. Entonces siempre estaré dispuesto a ayudar, a tender la mano”, dijo.

“Si bien me accidenté, por fortuna no pasó nada grave. Entones la verdad no dolió irme así. Yo ya venía preparado para la despedida desde hacía muchos años, y el reconocimiento siempre me lo han dado los ciclistas, la gente que hace parte de las carreras y las demás personas. Sí tenía el plan de retirarme en Madrid, pero me siento tranquilo”, agregó sobre su retiro.

En esta línea, también señaló que “no hay ningún otro plan. Lo que decidimos este año sobre el retiro lo tenemos listo. Como saben, termino contrato con mi equipo en diciembre y ya en 2025 estaré haciendo otras cosas diferentes. Vivo agradecido con la gente que me apoyó en mi carrera, entonces me voy tranquilo y feliz del ciclismo”.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano. | Foto: EF Education

Por último, Rigoberto Urán abrió su corazón en El Colombiano para hablar de Marlon Pérez, quien hace poco días murió, lamentablemente, tras una riña. Reveló que lo ayudó mucho y que realmente fue un gran amigo.