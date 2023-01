Shakira ya había advertido lo que haría si la lastimaba Piqué: “En el momento que me destruyen, aprovecho para escribir canciones”

La cantante colombiana Shakira no deja de acaparar la atención nacional e internacional, tras su ruptura de hace meses con el exfutbolista Gerard Piqué, pues la semana pasada sacó su más reciente sencillo musical y en este desahogó todos sus sentimientos.

Si hay algo por lo que a la barranquillera se le reconoce es por su capacidad para crear letras que se adhieren muy bien a determinada situación; en este caso, su separación del hombre con el que duró más de diez años compartiendo. Sea cual sea el tipo de emoción que experimenta la estrella musical, aparecen melodías que ganan visibilidad en segundos.

Han llegado a llamar los últimos sencillos de Shak como una trilogía: Te felicito, Monotonía y la Sesión número 53, esta última al lado del compositor argentino Bizarrap, no dejan de acumular reproducciones en todas las plataformas.

Shakira en el Juzgado de Primera Instancia y Familia n.º 18 de Barcelona, donde se ratifica la demanda de separación y el acuerdo sobre la custodia de los hijos de ella y Gerard Piqué en Barcelona el 1 de diciembre de 2022. (Foto de Adria Puig/Agencia Anadolu vía Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En efecto, salida tras salida de la colombiana, con sus letras ha lanzado dardos que, de inmediato, aunque suenen como indirectas, tienden a tener relación expresa con el exdefensa del Barcelona. Sumado a esto, en la composición con Bizarrap también ingresó la ahora novia de la expareja de Shakira, una joven española que se llama Clara Chía.

Ya ha pasado más de una semana desde que la intérprete de Antología volvió a ser parte del selecto grupo de la música en los primeros puestos, principalmente de Latinoamérica. Además, en vista del revuelo que causó su situación amorosa, llamada como uno de los casos más polémicos en el mundo del entretenimiento, es el momento en el que lo que dijo alguna vez la cantante vuelve a tomar protagonismo.

Precisamente, en medio del revuelo que significó terminar su relación de años con Piqué, los fanáticos rememoraron una entrevista en la que la barranquillera habló con el escritor peruano Jaime Bayly.

Dicha conversación ocurrió en plenos inicios de la carrera musical de Shakira, pero las cuentas de redes sociales de los millones de ‘fans’ que tiene la artista la trajeron a la actualidad porque, desde ese momento, la influyente mujer advirtió lo que pasa cuando le rompen el corazón. En este caso, tras la separación del padre de sus dos hijos Sasha y Milan.

Gran parte de la audiencia apoya a Shakira por su situación sentimental. Así se veía la barranquillera en 2005. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) - Foto: Getty Images

Sin saber cómo sería su futuro, la colombiana dijo: “Yo soy una persona sensible y susceptible a la vez, frágil, pero así como tengo la desventaja de que alguien me pueda destruir en un segundo, tengo también una gran capacidad de cicatrización y de reconstrucción; entonces, puedo rehacerme muy fácilmente. En el momento que me destruyen, aprovecho para escribir canciones”.

En vista de la popularidad que tiene la colombiana, cualquier oportunidad o palabras que en algún momento ella dio se convierte en un tema para hablar al respecto.

Por lo tanto, a muchos de los seguidores les llama la atención cómo la mujer de predominantes canciones hace catarsis en su corazón, y les sorprende que no tenga escrúpulos para expresar lo que siente.

Por otro lado, con el auge que produjo la ruptura amorosa de la dupla de celebridades, también se revivió un trino de ‘Geri’ cuando, por lo que se lee, presumía su vida en pareja con ‘Shaki’.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. Foto: AFP. - Foto: afp

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente, una cuenta de Twitter desempolvó un viejo trino que publicó Piqué hace diez años en su perfil, donde ‘presumía’ lo feliz que era en la vida en pareja que llevaba con Shakira. En aquel mensaje el deportista relataba cómo eran sus mañanas y cuál era el impacto que tenía en su estado de ánimo.

“Despertarse por la mañana con la música a tope, bajar al comedor y ver cómo está bailando tu mujer, no tiene precio”, escribió el español en el tuit, el cual fue citado por aquella cuenta, que le dijo: “Madre mía, qué mal ha envejecido este tuit”.

madre mía que mal ha envejecido este tweet https://t.co/jKkDykCT6X — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 12, 2023

Estas palabras fueron reprochadas por algunos usuarios de la red social, quienes aseguraron que todo el amor se transformó y era evidente cómo las cosas habían cambiado entre ambos, al punto de llegar hasta donde están hoy.

Piqué respondió cuál es su sesión favorita de Bizarrap, ¿nuevo dardo a Shakira?

BZRP Music Session # 53 presentó una letra que ha sido interpretada por los fans como una clara ‘tiradera’ hacia Gerard Piqué, expareja de la barranquillera y padre de sus hijos.

Versos como “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión”; “Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, fueron tendencia en redes sociales y, como era de esperarse, las críticas contra el exfutbolista catalán no se hicieron esperar.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

No obstante, Piqué tampoco ha guardado silencio desde que la sesión de Shakira junto a Bizarrap vio la luz. De hecho, ha lanzado varias indirectas a la colombiana durante la Kings League, un torneo que se transmite vía Twitch y en el que participan otros exfutbolistas y streamers.

Durante una reciente emisión del torneo, el streamer DJ Mario le preguntó a Piqué por sus gustos musicales. Puntualmente, cuestionó al exdefensor por su sesión favorita de Bizarrap.

“Tengo una pregunta para Piqué, ¿cuál es tu sesión de Bizarrap favorita?”, dijo DJ Mario.

La primera reacción de Piqué fue reír, pues sus compañeros y rivales en la Kings League ya habían tocado el tema de la nueva canción de Shakira en emisiones pasadas.

“Es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea. Te lo diría, pero no sé… La más reciente”, contestó Piqué.

El detalle es que la sesión más reciente de Bizarrap (# 53) es, precisamente, junto a Shakira. Sin embargo, Piqué luego aclaró que su favorita en realidad era la sesión # 52, junto al cantante Quevedo. “Esa de quédate”, anotó.