Shakira y una nueva polémica: primero dijeron que ‘plagió’ coro de una canción y ahora pasa lo mismo con su baile

Solo horas después de que Shakira diera conocer la coreografía de la Music Session # 53 junto a Bizarrap, apareció una tiktoker afirmando que tomó los pasos de un trend suyo, compartido con sus seguidores días atrás.

Se trata de la productora de contenido Voonie, que en TikTok suma más de 1,3 millones de seguidores y 47 millones de ‘me gusta’ por sus contenidos, la mayoría relacionados con el baile. Según ella, el video publicado por la artista colombiana la tarde del 18 de enero, tomó como referencia una coreografía de ella, aunque no le dio los créditos.

Incluso adultos mayores de España bailan a ritmo de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap. - Foto: Instagram: @centrodedialuzdeluna

En un video que suma 660.000 reproducciones, mostró, mediante la opción de pantalla dividida, tanto la coreografía suya como la de la colombiana. Además, escribió: “Shakira hace mi ‘trend’, pero da los créditos a otra gente, me muero de la ilusión y a la vez me da pena”.

Luego, en un comentario, especuló lo que pudo ocurrir para que Shakira no le diera crédito por su baile, dejando ver que no hubo mala intención: “Obvio, ha visto una versión y habrá pensado que era de otra persona, pero...”, completó la frase con unos emojis de un corazón roto.

En los comentarios, sin embargo, hubo quienes afirmaron que la coreografía no es la misma, sino que se parece. Así mismo, algunos seguidores de Voonie plantearon: “Tal vez pensó que es de la otra chica que etiquetó” y “sí, es suyo, las chicas del video de Shakira le dan créditos a Voonie, pero Shakira los dio mal.

La coreografía de Shakira

Luego de que Piqué usara un reloj Casio y llegara a un evento en un Renault Twingo a un evento, en reacción a la canción de Shakira, la barranquillera respondió con algo que ya muchos de sus seguidores estaban esperando: la coreografía o challenge oficial de su éxito musical.

El miércoles 18 de enero, Shakira compartió a través de sus redes sociales, uno a uno, los pasos que creó exclusivamente para su canción junto a Bizarrap y dejó a más de uno con la boca abierta, pues escogió un párrafo especial de la letra.

“Esto es pa’ que te mortifique

Mastique y trague, trague y mastique

Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me suplique’

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

El éxito de Shakira y Bizarrap suma cerca de 160 millones de reproducciones en YouTube, - Foto: Sony Music

La coreografía tiene aproximadamente 10 pasos donde se ve a la colombiana haciéndolos con tres mujeres más. Los pasos los tomó de las integrantes de un grupo de danza llamado Bella Dose, quienes ya habían hecho varios videos pidiendo etiquetar a Shakira para que bailara con su estilo y ritmo.

La primera acusación de plagio

El éxito musical dio aún más de qué hablar después de que la también cantante y compositora venezolana Briella acusara a la barranquillera de plagio por su nueva canción, tras encontrar, según ella, partes similares en el coro y ritmo con un sencillo de su autoría lanzado en las plataformas digitales hace seis meses.

“De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo tú’ para hacer su ‘Bizarrap Session’. (...) Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral en TikTok”, manifestó en una publicación de Instagram, donde además mostró evidencia.

Briella dice que su canción fue lanzada hace más de 6 meses - Foto: YouTube: Shakira/Instagram: Briella

También dejó claro su admiración por la carrera de la barranquillera y que su intención no es generar problemas: “Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.

Según manifestó Briella en sus redes sociales, “si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”.